Алханову вынесен приговор по делу о нападении на псковских десантников

25 сентября 2024, 01:42

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти годам заключения уроженца Чечни Магомеда Алханова, обвиненного в причастности к нападению отряда Басаева и Хаттаба на псковских десантников в 2000 году.

Как информировал "Кавказский узел", 12 июля стало известно, что обвиняемого по делу о нападении на псковских десантников Магомеда Алханова и еще двух уроженцев Чечни, а также одного уроженца Дагестана перевели из ростовского СИЗО-1 после захвата заложников. К Алханову и другим арестованным не пускают адвоката, правозащитники полагают, что они подверглись пыткам. 23 августа защита узнала, что Алханов обвинен в организации побега из изолятора.

Магомеду Алханову, в частности, вменяется причастность к нападению на псковских десантников в Чечне. В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения, говорится в справочном материале "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники", опубликованном на "Кавказском узле".

Южный окружной военный суд вынес приговор Магомеду Алханову, признав его виновным виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих, подстрекательстве должностного лица к превышению полномочий и побеге из-под стражи.

Согласно версии обвинения, Алханов в 2000 году, будучи несовершеннолетним, участвовал в нападении боевиков под руководством Басаева и Хаттаба на российских военных в районе села Улус-Керт Шатойского района.

Защита Алханова заявляла, что он не участвовал в боевых действиях: на его теле нет никаких шрамов, которые должны были появиться в результате ранений, а Басаев, по сведениям источников адвоката, "никогда бы не взял несовершеннолетнего" в бой. Обвинение ссылалось на показания военного, предположительно, снайпера, который спустя 20 лет якобы опознал Алханова.

Обвинение в подстрекательстве к превышению полномочий и побеге из-под стражи касается событий октября 2021 года, когда Алханов, как считает следствие, подкупил сотрудника ФСИН и смог сбежать, из психиатрической больницы в Астрахани, где проходил медэкспертизу. Силовики объявили его в федеральный розыск, а управление ФСИН пообещало награду в 100 тысяч рублей за помощь в его поисках. 2 ноября 2021 года он был задержан. По версии следствия, ему помог сбежать сотрудник УФСИН Денис Кухтин за взятку в миллион рублей. В ноябре 2022 года Кухтин был приговорен к 8,5 годам строгого режима.

Алханову назначено 10 лет колонии общего режима, сообщил со ссылкой на СК России ТАСС. О том, что Алханову вынесен приговор, сообщено и в карточке его дела на сайте суда.

Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что 16 июня заключенные в ростовском СИЗО-1 захватили в заложники сотрудников изолятора. Во время штурма заключенные, захватившие заложников, были убиты, а заложники освобождены. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

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