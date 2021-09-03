Защита Алханова заявила о его непричастности к атаке на псковских десантников

03 сентября 2021, 05:01

Уроженец Чечни Магомед Алханов, которому вменяется причастность к нападению на псковских десантников в 2000 году, невиновен, заявил его адвокат. По его словам, у Алханова на теле нет никаких шрамов, которые бы указывали на его участие в боях, при этом следствие не представило доказательств вины.

Как информировал "Кавказский узел", дело о нападении на псковских десантников в 2000 году расследуется по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 1 марта этого года, в 21-ю годовщину тех событий, Следственный комитет сообщил, что установлены 29 участников атаки, пять из них находятся в розыске, а еще более 45 человек подозреваются в причастности к нападению. 16 июня был задержан очередной подозреваемый - Магомед Алханов, которого следствие считает членом банды Шамиля Басаева и подозревает в причастности к нападению на псковских десантников.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справочном материале "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Магомед Алханов невиновен во вменяемом преступлении, на момент боя он был несовершеннолетним, а опрошенные защитой источники утверждают, что Басаев "никогда бы не взял с собой несовершеннолетнего", заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алханова Евгений Зеленин.

Кроме того, учитывая кровопролитность боя, у Алханова были бы ранения или хотя бы порезы и шрамы, но они отсутствуют, отметил защитник.

По его словам, защита не располагает никакими подробностями расследуемого уголовного дела, нет понимания, какими доказательствами располагает следствие. На избрании меры пресечения следствие также не представило ни одного доказательства вины Алханова, нет даже показаний засекреченного свидетеля, заявил Зеленин.

Он со ссылкой на свои источники отметил, что у силовиков имеется "оперативное опознание", предположительно, снайпера, который опознал Алханова. Адвокат выразил сомнение, что спустя 20 лет можно "опознать человека, который в то время был мальчиком, а сейчас мужчина".

Задержание Алханова произошло на предположении, что мусульманин, носящий бороду, может быть причастен к бою, считает он.

Срок содержания под стражей Алханову продлен по решению суда до октября. Это решение защита обжаловала, но апелляционная инстанция оставила его без изменения, после чего была подана кассационная жалоба, которая находится на рассмотрении, сообщил Зеленин.

По его словам, подзащитный имел постоянное место работы, где ему дали положительные характеристики.

Суд после задержания Алханова назначил ему срок содержания под стражей до 30 июля, а затем продлил арест до 30 октября, уточнила "Кавказскому узлу" его супруга Рашан Кагерманова.

По ее словам, в настоящее время Алханов находится в психиатрической клинике в Астрахани, куда он переведен из СИЗО 29 августа для проведения экспертизы, жалоб на физическое воздействие у него нет.

Она раскрыла подробности задержания супруга. В 10 часов утра к нему пришли силовики и сказали, что прошлым вечером в одном из кафе произошла драка, и Алханова надо проверить на причастность к ней, и поскольку в тот момент он находился в ином месте, то согласился, но когда вышел во двор, то там его ждал автомобиль, на котором его доставили в отдел. Алханов от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции России, рассказала Кагерманова.

Она отметила, что узнала о задержании мужа позже, поскольку в отделе 16 июня ей отказались ответить на вопросы, в чем его обвиняют, и в тот же вечер Алханов был этапирован на пассажирском самолете в Ессентуки, где помещен в СИЗО.

У Алханова малолетний ребенок, он женат вторым браком. Ранее он был осужден на 10 лет за участие в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ), приготовление к теракту (часть 3 статьи 30, статья 205 УК РФ) и незаконный оборот оружия и боеприпасов (часть 3 статьи 222 УК РФ). После освобождения из колонии Алханов уехал в Санкт-Петербург, где три года был под надзором, а по истечении этого срока спокойно перемещался по стране, ездил на автомобиле, и претензий со стороны правоохранителей не было, сообщила супруга.

Если бы Алханов чувствовал за собой вину, то покинул бы Россию, уверена она.