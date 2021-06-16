16 июня 2021, 19:17

Уроженец Чечни задержан по делу об атаке на псковских десантников

Следователи назвали задержанного сегодня Магомеда Алханова одним из членов банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году.

Как писал "Кавказский узел", дело о нападении на псковских десантников в 2000 году расследуется по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих, предусматривающей до пожизненного лишения свободы. 1 марта этого года, в 21-ю годовщину тех событий, Следственный комитет сообщил, что установлены 29 участников атаки, пять из них находятся в розыске, а еще более 45 человек подозреваются в причастности к нападению. 23 марта в Москве по подозрению в причастности к нападению на псковских десантников был задержан предполагаемый участник банды Басаева Герман Арбинин.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Уроженец Чечни Магомед Алханов был задержан сегодня. Следователи считают его членом банды Басаева и подозревают в причастности к нападению на псковских десантников в 2000 году. Алханову планируется предъявить обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (статья 279, часть 2 статьи 209, статья 317 УК России), сообщил Следственный комитет на своем сайте.

По данным ведомства, роль и конкретные действия подозреваемого в ходе нападения устанавливаются.

Статьи 279 и 317 УК России (вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих) предусматривают до 20 лет лишения свободы. Часть 2 статьи 209 УК России (бандитизм) предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Примечание:

"Защита заявила о пытках обвиняемого в участии в рейде Басаева кубанца", "Житель Ставрополья арестован по делу о нападении боевиков Басаева на Дагестан", "Али Тазиев отказался признать вину в нападении на силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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