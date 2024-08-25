Алханов обвинен по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО

25 августа 2024, 08:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Чечни Магомед Алханов, который ранее содержался в ростовском СИЗО по делу о нападении на псковских десантников, обвинен в организации побега из изолятора, сообщил адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 12 июля стало известно, что обвиняемого по делу о нападении на псковских десантников Магомеда Алханова и еще двух уроженцев Чечни, а также одного уроженца Дагестана перевели из ростовского СИЗО-1 после захвата заложников. К Алханову и другим арестованным не пускают адвоката, правозащитники полагают, что они могут подвергаться пыткам.

Магомеду Алханову, в частности, вменяется причастность к нападению на псковских десантников в Чечне. В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения, говорится в справочном материале "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники", опубликованном на "Кавказском узле".

Защите Магомеда Алханова стало известно, что он обвинен в участии в побеге из СИЗО-1 Ростова-на-Дону и в его организации. Адвокат также сообщил, что его не допускают к его подзащитному. Он отметил, что несколько дней назад состоялось судебное заседание по делу Магомеда Алханова. Алханов впервые за долгое время появился на суде – по видеосвязи из СИЗО-2 Таганрога, сообщил 23 августа в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека (ЦЗПЧ) "Мемориал"*.

Адвокат отметил, что ему удалось поговорить с Алхановым, и что тот неохотно отвечал на его вопросы и выглядел подавленным.

Напомним, Магомед Алханов 26 октября 2021 года сбежал из-под стражи во время прохождения медэкспертизы в отделении психиатрической больницы в Астрахани. Силовики объявили его в федеральный розыск, а управление ФСИН пообещало награду в 100 тысяч рублей за помощь в его поисках. 2 ноября 2021 года он был задержан. По версии следствия, ему помог сбежать сотрудник УФСИН за взятку в миллион рублей.

"Кавказский узел" также писал, что 16 июня заключенные в ростовском СИЗО-1 захватили в заложники сотрудников изолятора. Во время штурма заключенные, захватившие заложников, были убиты, а заложники освобождены. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.