03 ноября 2021, 15:25

Источники сообщили о задержании силовика за пособничество Алханову

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудник УФСИН помог Магомеду Алханову сбежать из психиатрической больницы. По данным источников, за взятку в миллион рублей охранник больницы рассказал о неработающих камерах видеонаблюдения и дал Алханову мобильный телефон.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября стало известно о задержании уроженца Чечни Магомеда Алханова, сбежавшего из-под стражи 26 октября, во время прохождения медэкспертизы в отделении психиатрической больницы в Астрахани. Он был задержан в одном из кафе в Астрахани после того, как местные жители сообщили о его местонахождении, пояснило сегодня МВД. Ранее силовики объявили его в федеральный розыск и попросили жителей Астраханской области сообщать обо всех подозрительных людях. Также Управление ФСИН пообещало награду в 100 тысяч рублей за помощь в поисках Алханова.

Следствие считает Магомеда Алханова членом банды Шамиля Басаева и подозревает в причастности к нападению на псковских десантников, он был задержан 16 июня. Его адвокат заявил, что Алханов невиновен. На его теле нет шрамов, которые указывали бы на участие в боях, а следствие не представило доказательств вины Алханова, сказал защитник.

Сотрудник астраханского управления ФСИН заподозрен в пособничестве побегу Магомеда Алханова. Алханов пообещал миллион рублей за организацию побега 29-летнему младшему инспектору по охране УФСИН, которого перевели на охрану психбольницы 15 октября. Инспектор  рассказал ему, где в психбольнице не работают камеры, дал  мобильный телефон и  полотна для ножовки по металлу, а также  посоветовал  удобный маршрут, чтобы скрыться от преследования, сообщило сегодня издание Ast-news.

В отношении инспектора начато расследование уголовных дел о превышении должностных полномочий, получении взятки и покушении на получение взятки в особо крупном размере, проинформировало издание "Астрахань.ру".

На сайте управления Следкома по Астраханской области и управления МВД по Астраханской области на 14:45 мск не содержится информации о задержании инспектора УФСИН.

Примечание:

"Следком заявил о задержании пособника беглых заключенных в Дагестане", "Волгоградец осужден на два года за подмену заключенного СИЗО", "Уроженец Кубани обвинен в побеге из подмосковного изолятора".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

03 ноября 2021, 16:24

  • Родственники умершей призвали наказать ритуального агента за акцию в Тимашевске

    Дети умершей жительницы Тимашевского района сообщили, что ничего не знали об акции ритуального агента у здания администрации, и осудили его действия. Родные могут требовать компенсацию морального вреда, указала юрист. Власти объявили о решении проблем на рынке ритуальных услуг, но проблема его монополизации сохраняется, заявил коллега подозреваемого. 

03 ноября 2021, 16:08

03 ноября 2021, 15:31

03 ноября 2021, 14:34

03 ноября 2021, 14:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи