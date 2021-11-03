Источники сообщили о задержании силовика за пособничество Алханову

03 ноября 2021, 15:25

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Сотрудник УФСИН помог Магомеду Алханову сбежать из психиатрической больницы. По данным источников, за взятку в миллион рублей охранник больницы рассказал о неработающих камерах видеонаблюдения и дал Алханову мобильный телефон.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября стало известно о задержании уроженца Чечни Магомеда Алханова, сбежавшего из-под стражи 26 октября, во время прохождения медэкспертизы в отделении психиатрической больницы в Астрахани. Он был задержан в одном из кафе в Астрахани после того, как местные жители сообщили о его местонахождении, пояснило сегодня МВД. Ранее силовики объявили его в федеральный розыск и попросили жителей Астраханской области сообщать обо всех подозрительных людях. Также Управление ФСИН пообещало награду в 100 тысяч рублей за помощь в поисках Алханова.

Следствие считает Магомеда Алханова членом банды Шамиля Басаева и подозревает в причастности к нападению на псковских десантников, он был задержан 16 июня. Его адвокат заявил, что Алханов невиновен. На его теле нет шрамов, которые указывали бы на участие в боях, а следствие не представило доказательств вины Алханова, сказал защитник.

Сотрудник астраханского управления ФСИН заподозрен в пособничестве побегу Магомеда Алханова. Алханов пообещал миллион рублей за организацию побега 29-летнему младшему инспектору по охране УФСИН, которого перевели на охрану психбольницы 15 октября. Инспектор рассказал ему, где в психбольнице не работают камеры, дал мобильный телефон и полотна для ножовки по металлу, а также посоветовал удобный маршрут, чтобы скрыться от преследования, сообщило сегодня издание Ast-news.

В отношении инспектора начато расследование уголовных дел о превышении должностных полномочий, получении взятки и покушении на получение взятки в особо крупном размере, проинформировало издание "Астрахань.ру".

На сайте управления Следкома по Астраханской области и управления МВД по Астраханской области на 14:45 мск не содержится информации о задержании инспектора УФСИН.