СИЗО в Ростовской области. Фото: ГУ ФСИН по Ростовской области

17 июля 2024, 12:29

Близкие обвиняемого по делу о "тюремном джамаате" заявили о нарушении его прав в СИЗО Таганрога

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После захвата заложников в ростовском СИЗО-1 родственники потеряли связь с уроженцем Дагестана Магомедом Ханилаевым, обвиняемым по делу о "тюремном джамаате", пожаловалась его супруга. Ханилаева вывезли в СИЗО в Таганроге, и его сотрудники отказывают уроженцу Дагестана во встрече с адвокатом, заявила защитница Ханилаева.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня арестанты ростовского СИЗО захватили в заложники двоих сотрудников изолятора. Они назвались членами запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" ("Исламское государство" запрещено на территории России), потребовав машину, оружие и возможность покинуть СИЗО. Силовики провели штурм, заявив, что захватившие заложников убиты, а заложники освобождены. Двое заключенных, по версии силовиков, причастных к захвату заложников, были ранены. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

Сообщение о том, что родственники потеряли связь с арестантом ростовского СИЗО-1 Магомедом Ханилаевым, поступило на sms-сервис "Кавказского узла". Автор сообщения пояснила, что Ханилаев арестован по делу о "Тюбинском джамаате". " После захвата заложников в СИЗО 1 и избиения многих мусульман, Ханилаева и еще нескольких человек вывезли из СИЗО под предлогом допроса и больше на связь он не выходил", – написала она 15 июля.

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Корреспондент "Кавказского узла" связался с автором сообщения. "Адвокат трижды пыталась добиться встречи. Ей выносили расписку, что Магомед якобы отказывается с ней встречаться. Трудно определить насколько добровольно написана это бумага. Но при этом до него не доходят ни письма, ни посылки. И к нам не приходят его письма. Очень странная ситуация", – сказала 16 июня супруга Ханилаева Мария корреспонденту "Кавказского узла".

Она посетовала на ужесточение условий содержания супруга. "Он не был в одной камере с теми, кто устроил бунт. Более того, он находился в другом блоке. И никакого отношения к этому не имел. Но вместе с теми, все, кто оказался в СИЗО Таганрога, оказались в таких же жёстких условиях", – сказала Мария.

Магомед Ханилаев содержится в СИЗО-2 в Таганроге, сообщила в этот же день его адвокат Виктория Кошель.

"Трижды я приезжала в это СИЗО. Разными способами добивалась свидания со своим подзащитным. И трижды я получила надуманный отказ от сотрудников и администрации СИЗО-2. В первый раз дежурный сказал мне, что некому за мной прийти, нет выводящего. Второй раз мне автоматчик у входа, поглаживая АК-74 сказал: "Не можем в спецчасть дозвониться, ты же сама не пойдешь к ним". В третий раз мне негласно сказали, чтобы я не ехала, Ханилаева я не увижу. В СИЗО-2 содержатся самые жестокие военнопленные, на руках которых огромные жертвы среди мирного населения в зоне СВО. В это учреждение нет доступа никому, кроме следователей ФСБ в данный момент. Даже следователи МВД и Следкома туда не вхожи, не то, чтобы адвокаты", отметила Кошель корреспонденту "Кавказского узла".

Родственники сообщали ей, что до них не доходят письма и от Ханилаева. "Но и мне на сегодняшний день не пришло ни одного официального ответа от учреждения, ГУФСИН по РО и суда, за которым числится Ханилаев, поэтому официальной позиции относительно условий содержания Ханилаева на сегодняшний день нет", – указала Кошель.

Магомеду Ханилаеву предъявлены обвинения по делу о "тюремном джамаате" в дагестанской колонии, пояснила она.

27 сентября 2023 года стало известно, что несколько уроженцев Дагестана осуждены по делу о "тюремном джамаате". Согласно версии следствия, отбывая наказание в колонии поселка Ново-Тюбе, они участвовали в деятельности террористической организации. По делу о "тюремном джамаате" проходит около 40 обвиняемых.

Адвокат также  заявила, что нарушено право Ханилаева на защиту. Она усомнилась в том, что он добровольно отказывается от ее помощи.

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организация признана террористической по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Исламоведы поспорили о цели запрета никаба в Дагестане и Карачаево-Черкесии", "Комик извинился перед народом Дагестана за высказывания о никабах", "Муфтий Дагестана признал существование радикальных настроений в мечетях".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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