Четыре жителя Дагестана получили длительные сроки по делу о "тюремном джамаате"

27 сентября 2023, 20:33

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Уроженцы Дагестана Расул Магомедов, Бийболат Кукуев, Абдусамад Мириев и Мурад Исрапилов, отбывая наказание в колонии поселка Ново-Тюбе, участвовали в деятельности террористической организации, установил суд и назначил им сроки от 18 до 24 лет.

Четверо жителей Дагестана признаны виновными в содействии и участии в террористическом сообществе в Ново-Тюбинской колонии, где они отбывали срок, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на близкий к суду источник.

Махачкалинца Расула Магомедова приговорили к 24 годам колонии, как руководителя террористической организацией. Бийболат Кукуев, Абдусамад Мириев и Мурад Исрапилов получили сроки от 18 до 19 лет, указал он. Все они в разное время отбывали сроки в колонии №7 в дагестанском Ново-Тюбе и были задержаны сотрудниками ФСБ в 2021 году.

По версии следствия, "джамаат" был создан в 2013 году Магомедом Касумовым, а его лидеры занимались пропагандой терроризма - призывали к нападению на сотрудников правоохранительных органов, и к отъезду в Сирию для участия в боевых действия.

По данным источника, по делу о "тюремном джамаате" проходит около 40 обвиняемых.

Бывший заключенный этой колонии сообщил изданию, что показания, на основе которых было возбуждено дело о тюремном "террористическом" джамаате, были получены под пытками.

Как следует из информации на сайте Южного окружного военного суда, дело против Магомедова, Кукуева, Мириева и Исрапилова поступило в суд в декабре 2022 года, слушания начались в январе, состоялись 30 заседаний суда. Приговор был оглашен 22 сентября. Однако данные о приговоре и решение суда к 20.30 мск 27 сентября на сайте суда не опубликованы.

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