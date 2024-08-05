Близкие обвиняемых по делу о "тюремном джамаате" заявили о нарушении их прав в СИЗО Таганрога

05 августа 2024, 07:20

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После захвата заложников в ростовском СИЗО, родственники потеряли связь с уроженцами Дагестана Баширом Дибирасулаевым и Курбаном-Исмаилом Мутаировым, обвиняемым по делу о "тюремном джамаате". Силовики вывезли Дибирасулаева и Мутаирова в СИЗО Таганрога и отказывают им во встрече с адвокатами, пожаловались их близкие.

Как информировал "Кавказский узел", 16 июня арестанты ростовского СИЗО-1 захватили в заложники нескольких сотрудников изолятора. Силовики провели штурм, убили захватчиков и освободили заложников. После этого инцидента заключенные в колониях регионов юга России стали жаловаться на нарушение их прав вследствие ужесточения режима. В частности, 17 июля родственники уроженца Дагестана Магомеда Ханилаева, обвиняемого по делу о "тюремном джамаате", пожаловались, что потеряли с ним связь.

Сообщение о том, что родственники утратили связь с осужденным по делу о "тюремном джамаате" Курбаном-Исмаилом Мутаировым поступило на sms-сервис "Кавказского узла". Автор сообщения пояснил, что после захвата заложников в ростовском СИЗО-1 Мутаирова забрали на допрос и после этого он не выходит на связь с родственниками. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Силовики 22 июня увели из камеры СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Курбана-Исмаила Мутаирова, где он находился, объяснив, что забирают его на допрос и с тех пор ни родные, ни адвокат не могут с ним связаться, сообщил источник, близкий к семье Мутаирова

"Посылки и передачи не доходят. Электронное письмо по системе "ФСИН-письмо" возвращается обратно – якобы нет адресата. Были обращения в следственное управление следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Они ответили отписками", – сказал источник корреспонденту "Кавказского узла".

Удалось установить, что Мутаиров был переведен в СИЗО-2 в Таганроге, его адвокат не мог попасть к нему, поскольку Мутаиров будто бы отказался от его услуг. А когда к нему пытались попасть члены семьи, им отвечали, что он, будто бы находится в карцере. Мутаиров имеет высшее образование – закончил Институт нефти и газа АГТУ, работал водителем депутата. В колонии он надеялся на освобождение, отметил источник.

27 сентября 2023 года стало известно, что несколько уроженцев Дагестана осуждены по делу о "тюремном джамаате". Согласно версии следствия, отбывая наказание в колонии поселка Ново-Тюбе, они участвовали в деятельности террористической организации. По делу о "тюремном джамаате" проходит около 40 обвиняемых.

В карточке дела на сайте Южного окружного военного суда указано, что Курбан-Исмаил Мутаиров обвинен в участии в террористическом сообществе. Его дело ведется с марта 2023 года. По данным интернет-ресурса "СудАкт", Мутаиров был 22 октября 2018 года приговорен Ленинским районным судом Астрахани к трем годам заключения за незаконный оборот наркотиков.

Наида Бектемирова, которая является супругой еще одного обвиняемого по делу о "тюремном джамаате" – Башира Дибирасулаева, рассказала, что 24 июня ее мужа приговорили к 20 годам заключения за содействие террористической деятельности. За два дня до этого его вывезли в СИЗО-2 в Таганроге.

"24 июня адвокат сообщила о приговоре, в тот же день позвонила в суд помощнику судьи, тот сообщил по телефону, что мужа перевели в СИЗО-2 в Таганроге. Причиной, по его словам, стал перелимит в СИЗО-1. Я связалась с его сокамерником, который так же проходит по делу о "тюремном джамаате", он сообщил мне, что 22 июня его вызвали якобы на допрос в 5 вечера и после это он больше не возвращался в СИЗО-1", – сказала Бектемирова корреспонденту "Кавказского узла".

Она подчеркнула, что трижды – 2 июля, 9 июля и 24 июля – обращалась к администрации СИЗО с просьбой предоставить свидание с мужем. "На руках имелось разрешение на свидание, выданное Южным окружным военным судом, что ещё раз подтвердило факт его нахождения в этом СИЗО", – отметила Бектемирова.

Ей отказали в свидании под предлогом того, что ее супруг находится в карцере.

"Мне прислали ответ, что в карцер был отправлен 27 июня на 15 суток, а затем 12 июля так же на 15 суток за нарушение режима. То есть 30 дней в карцере, если верить их словам", – пояснила Бектемирова.

Несмотря на то, что ее письмо мужу было получено им 8 июля, ответа до сих пор нет. "Заказ из магазина ФСИН так же был отменен, по причине отсутствия адресата", – сказала Бектемирова.

По ее словам, Башир Дибирасулаев впервые осужден в 2016 году за мошенничество, до того он занимался перепродажей автомобилей. "В новом деле, на основании свидетельских показаний, его обвинили в том, что он был имамом джамаата. По факту жили просто обособленно от других групп заключённых, молились, читали Коран, изучали религию и никаких радикальных идей не продвигали", – рассказала Бектемирова.

Происходящее с Мутаировым и Дибирасулаевым является нарушением, но оно очень трудно доказуемо, отметил юрист Михаил Беньяш*. "Это режим инкомуникадо [лишение связи с внешним миром], являющийся незаконным. Но доказать это почти нереально. В карцер водворяют за нарушение правил внутреннего распорядка. Если это делают без проступка, а только для того, чтобы человек не встречался с родными, то материалы сфальсифицированы. Это и служебный подлог, и превышение полномочий. Но доказать практически невозможно.

Если отказ от адвоката не по своей воле, то это давление на следственно-арестованного. Тоже превышения и тоже доказать нельзя", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

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