05 августа 2024, 07:20

Близкие обвиняемых по делу о "тюремном джамаате" заявили о нарушении их прав в СИЗО Таганрога

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После захвата заложников в ростовском СИЗО, родственники потеряли связь с уроженцами Дагестана Баширом Дибирасулаевым и Курбаном-Исмаилом Мутаировым, обвиняемым по делу о "тюремном джамаате". Силовики вывезли Дибирасулаева и Мутаирова в СИЗО Таганрога и отказывают им во встрече с адвокатами, пожаловались их близкие.

Как информировал "Кавказский узел", 16 июня арестанты ростовского СИЗО-1 захватили в заложники нескольких сотрудников изолятора. Силовики провели штурм, убили захватчиков и освободили заложников. После этого инцидента заключенные в колониях регионов юга России стали жаловаться на нарушение их прав вследствие ужесточения режима. В частности, 17 июля родственники уроженца Дагестана Магомеда Ханилаева, обвиняемого по делу о "тюремном джамаате", пожаловались, что потеряли с ним связь.

Сообщение о том, что родственники утратили связь с осужденным по делу о "тюремном джамаате" Курбаном-Исмаилом Мутаировым поступило на sms-сервис "Кавказского узла". Автор сообщения пояснил, что после захвата заложников в ростовском СИЗО-1 Мутаирова забрали на допрос и после этого он не выходит на связь с родственниками.

Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Силовики 22 июня увели из камеры СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Курбана-Исмаила Мутаирова, где он находился, объяснив, что забирают его на допрос и с тех пор ни родные, ни адвокат не могут с ним связаться, сообщил источник, близкий к семье Мутаирова

"Посылки и передачи не доходят. Электронное письмо по системе "ФСИН-письмо" возвращается обратно – якобы нет адресата. Были обращения в следственное управление следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Они ответили отписками", – сказал источник корреспонденту "Кавказского узла".

Удалось установить, что Мутаиров был переведен в СИЗО-2 в Таганроге, его адвокат не мог попасть к нему, поскольку Мутаиров будто бы отказался от его услуг. А когда к нему пытались попасть члены семьи, им отвечали, что он, будто бы находится в карцере. Мутаиров имеет высшее образование – закончил Институт нефти и газа АГТУ, работал водителем депутата. В колонии он надеялся на освобождение, отметил источник.

27 сентября 2023 года стало известно, что несколько уроженцев Дагестана осуждены по делу о "тюремном джамаате". Согласно версии следствия, отбывая наказание в колонии поселка Ново-Тюбе, они участвовали в деятельности террористической организации. По делу о "тюремном джамаате" проходит около 40 обвиняемых.

В карточке дела на сайте Южного окружного военного суда указано, что Курбан-Исмаил Мутаиров обвинен в участии в террористическом сообществе. Его дело ведется с марта 2023 года. По данным интернет-ресурса "СудАкт", Мутаиров был 22 октября 2018 года приговорен Ленинским районным судом Астрахани к трем годам заключения за незаконный оборот наркотиков.

Наида Бектемирова, которая является супругой еще одного обвиняемого по делу о "тюремном джамаате" – Башира Дибирасулаева, рассказала, что 24 июня ее мужа приговорили к 20 годам заключения за содействие террористической деятельности. За два дня до этого его вывезли в СИЗО-2 в Таганроге.

"24 июня адвокат сообщила о приговоре, в тот же день позвонила в суд помощнику судьи, тот сообщил по телефону, что мужа перевели в СИЗО-2 в Таганроге. Причиной, по его словам, стал перелимит в СИЗО-1. Я связалась с его сокамерником, который так же проходит по делу о "тюремном джамаате", он сообщил мне, что 22 июня его вызвали якобы на допрос в 5 вечера и после это он больше не возвращался в СИЗО-1", – сказала Бектемирова корреспонденту "Кавказского узла".

Она подчеркнула, что трижды – 2 июля, 9 июля и 24 июля – обращалась к администрации СИЗО с просьбой предоставить свидание с мужем. "На руках имелось разрешение на свидание, выданное Южным окружным военным судом, что ещё раз подтвердило факт его нахождения в этом СИЗО", – отметила Бектемирова.

Ей отказали в свидании под предлогом того, что ее супруг находится в карцере.

"Мне прислали ответ, что в карцер был отправлен 27 июня на 15 суток, а затем 12 июля так же на 15 суток за нарушение режима. То есть 30 дней в карцере, если верить их словам", – пояснила Бектемирова.

Несмотря на то, что ее письмо мужу было получено им 8 июля, ответа до сих пор нет. "Заказ из магазина ФСИН так же был отменен, по причине отсутствия адресата", – сказала Бектемирова.

По ее словам, Башир Дибирасулаев впервые осужден в 2016 году за мошенничество, до того он занимался перепродажей автомобилей. "В новом деле, на основании свидетельских показаний, его обвинили в том, что он был имамом джамаата. По факту жили просто обособленно от других групп заключённых, молились, читали Коран, изучали религию и никаких радикальных идей не продвигали", – рассказала Бектемирова.

Происходящее с Мутаировым и Дибирасулаевым является нарушением, но оно очень трудно доказуемо, отметил юрист Михаил Беньяш*. "Это режим инкомуникадо [лишение связи с внешним миром], являющийся незаконным. Но доказать это почти нереально. В карцер водворяют за нарушение правил внутреннего распорядка. Если это делают без проступка, а только для того, чтобы человек не встречался с родными, то материалы сфальсифицированы. Это и служебный подлог, и превышение полномочий. Но доказать практически невозможно.

Если отказ от адвоката не по своей воле, то это давление на следственно-арестованного. Тоже превышения и тоже доказать нельзя", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Исламоведы поспорили о цели запрета никаба в Дагестане и Карачаево-Черкесии", "Комик извинился перед народом Дагестана за высказывания о никабах", "Муфтий Дагестана признал существование радикальных настроений в мечетях".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 августа 2024, 06:21

05 августа 2024, 05:29

  • Бастрыкин заинтересовался угрозами в адрес жительницы Дербента

    Жительница Дербента пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на предпринимателя, который приобрел подвальные помещения в доме, где она проживает, и сделал там незаконную перепланировку, из-за чего ее квартира пришла в непригодное состояние. По ее словам, мужчина оказывает на нее психологическое давление и угрожает. Бастрыкин поручил местным следователям разобраться в ситуации.

05 августа 2024, 04:35

05 августа 2024, 03:36

05 августа 2024, 02:37

  • Жители Чечни пожаловались на проблемы из-за отключения электроэнергии

    Акционерное общество "Чеченэнерго" продолжает отключать электроэнергию в Грозном и районных центрах республики, причем опубликованные графики не соответствуют действительности, пожаловались местные жители. Они сообщили, что из-за регулярных отключений света выходит из строя техника.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи