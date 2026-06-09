×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:57, 9 июня 2026

Кочарян пообещал оспорить итоги выборов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блок “Армения” оспорит результаты парламентских выборов 7 июня, заявил лидер объединения, второй президент страны Роберт Кочарян. Партия “Крылья единства” бывшего омбудсмена Армана Татояна инициировала процесс пересчета голосов. 

Как информировал "Кавказский узел", партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна после уточнения данных ЦИК потеряла проходные 4% и не войдет в новый парламент. "Партия "Гражданский договор" набирает 49,825% голосов. Оппозиция в сумме набрала 37,23% голосов: блок "Сильная Армения" получил 23,281%, блок "Армения" - 9,934%, "Процветающая Армения" - 3,996%

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". Армения продолжит курс на сближение с Евросоюзом, но сохранит членство в ЕАЭС и продолжит развивать отношения как с Россией, так и с другими государствами-участниками этого объединения, заявил 8 июня лидер "Гражданского договора" Никол Пашинян.

Блок “Армения” будет обжаловать результаты парламентских выборов, состоявшихся 7 июня, заявил лидер объединения Роберт Кочарян. 

"Эти выборы прошли в условиях повсеместного давления со стороны властей, арестов оппозиционеров, беспрецедентного использования административного ресурса и нарушений в ходе голосования”, - цитирует его заявление 8 июня Armenia Today. 

По словам Кочаряна, его политическая сила перед оспариванием итогов голосования “обсуждает дальнейшие действия с коллегами по оппозиционному полю”. “Мы не отступим и не покинем наш окоп борьбы", - заключил он.

Лидер партии “Крылья единства”, бывший омбудсмен Арман Татоян также заявил о “беспрецедентном злоупотреблении административным ресурсом со стороны власти”. Он инициировал пересчет голосов и не исключил, что будет оспаривать итоги выборов. 

По словам Татояна, его партия зафиксировала “многочисленные случаи” давления на избирателей, когда от граждан “требовали фотографировать избирательный бюллетень и затем доказывать, что они проголосовали в пользу правящей партии”. 

“Мы убеждены, что правящая партия в действительности не получила той поддержки, которую она приписывает себе официальными результатами. Мы убеждены, что голоса граждан, отданные в пользу "Крыльев единства", были сфальсифицированы”, - цитирует заявление “Крыльев единства” Panorama.am. 

Официальные итоги подведут 14 июня

Блок "Сильная Армения" пока не объявил, будет ли оспаривать результаты голосования. Член партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян заявил, что объединение “выступит с более детальным заявлением после завершения реальных подсчетов и отчетностей”, передает Arminfo. 

Глава Центризбиркома Армении Ваагн Овакимян сообщил, что окончательные итоги выборов будут опубликованы 14 июня. Он отметил, что если оппозиция решит бойкотировать работу в парламенте или отказаться от мандатов, передачи мандатов другим политическим силам не произойдет.

Комментируя претензии оппозиции к заявлению Никола Пашиняна о победе, сделанном в ночь подсчета голосов, Овакимян заметил, что политические силы подводят итоги выборов “примерно на три часа раньше”, чем избирком. Он пояснил, что доверенные лица передают в штабы партий данные сразу после завершения подсчета на участках, а в целом политические деятели “свободны заявлять, что хотят”. 

Призыв к протесту на площади Свободы остался без ответа

В качестве независимых наблюдателей на выборах работали “многие россияне”, переехавшие в последние годы в Армению. По их оценкам, “голосование прошло прозрачно, а серьезных нарушений зафиксировано не было”, информирует SOTAvision*. 

С утра 8 июня в социальных сетях от имени “конституционного движения “Нжар”” был распространен призыв выйти на площадь Свободы в Ереване в 19.00. Призыв был адресован “всем здравым силам”. Полицейские с середины дня дежурили на площади, однако “здравые силы” так и не пришли, а сами инициаторы собрания из движения “Нжар” “собрались группой не более 20 человек”. 

Один из активистов пояснил, что их “насторожило” заявление Никола Пашиняна о победе до завершения подсчета голосов. Собрание на площади, по его словам, было анонсировано, чтобы “понять, есть ли какие-то проблемы с выборами”. Он констатировал, что серьезных претензий к итогам голосования у большинства политических сил не возникло.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
00:30, 9 июня 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Калмыкии
21:50, 8 июня 2026
Выписаны пострадавшие при атаке на грузовые суда в Азовском море
19:08, 8 июня 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
18:24, 8 июня 2026
Генеральный директор ростовского завода осужден за миллиардные хищения
17:47, 8 июня 2026
Супруга заявила об очередном задержании азербайджанского журналиста Садыгова
16:56, 8 июня 2026
Суд в Карачаево-Черкесии продлил арест бывшему министру Дмитрию Бугаеву
Все события дня
Новости
Участница акции в Тбилиси с портретом Афгана Садыгова. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
22:48, 8 июня 2026
Активисты в Тбилиси отреагировали на задержание Садыгова
Баннер "Процветающей Армении". Фото "Кавказского узла".
15:01, 8 июня 2026
Партия "Процветающая Армения" потеряла проходные 4% после уточнения итогов выборов
Выборы в Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:10, 8 июня 2026
"Гражданский договор" получил право единолично сформировать кабмин Армении
Выборы в Армении. 7 июня 2026 г. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2026-06-07/544177
09:17, 8 июня 2026
Партия Никола Пашиняна победила на выборах в парламент Армении
На избирательном участке в Ереване. 7 июня 2026 г. Фото: https://armeniatoday.am/politics-ru/1085006/
08:14, 8 июня 2026
"Гражданский договор" сократил лидерство после обработки 98% бюллетеней
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
16:03, 8 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
15:49, 8 июня 2026
Кочарян Роберт
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
15:46, 8 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
09:33, 7 июня 2026
Ветер с Апшерона
12
Армянские выборы интереснее футбольного чемпионата
Фото
20:48, 31 мая 2026
Ветер с Апшерона
1
Демократичный Пашинян в мнениях азербайджанцев
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Артур Денисултанов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08 июня 2026, 20:52
Журналисты узнали о смерти Артура Денисултанова

Севиндж Садыгов. Фото: https://accentnews.ge/
08 июня 2026, 17:47
Супруга заявила об очередном задержании азербайджанского журналиста Садыгова

Баннер "Процветающей Армении". Фото "Кавказского узла".
08 июня 2026, 15:01
Партия "Процветающая Армения" потеряла проходные 4% после уточнения итогов выборов

Жители астраханских Янго-Аула и Свободного поселка во время встречи с главой поселка. 6 июня 2026 г. Фото: Наиль Адельшинов https://vk.com/id368809974?z=photo368809974_457244728%2Fwall368809974_4309
08 июня 2026, 12:08
Астраханцы два года добиваются от властей решения проблемы с инфраструктурой

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше