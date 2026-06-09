Кочарян пообещал оспорить итоги выборов

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Блок “Армения” оспорит результаты парламентских выборов 7 июня, заявил лидер объединения, второй президент страны Роберт Кочарян. Партия “Крылья единства” бывшего омбудсмена Армана Татояна инициировала процесс пересчета голосов.

Как информировал "Кавказский узел", партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна после уточнения данных ЦИК потеряла проходные 4% и не войдет в новый парламент. "Партия "Гражданский договор" набирает 49,825% голосов. Оппозиция в сумме набрала 37,23% голосов: блок "Сильная Армения" получил 23,281%, блок "Армения" - 9,934%, "Процветающая Армения" - 3,996%

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". Армения продолжит курс на сближение с Евросоюзом, но сохранит членство в ЕАЭС и продолжит развивать отношения как с Россией, так и с другими государствами-участниками этого объединения, заявил 8 июня лидер "Гражданского договора" Никол Пашинян.

Блок “Армения” будет обжаловать результаты парламентских выборов, состоявшихся 7 июня, заявил лидер объединения Роберт Кочарян.

"Эти выборы прошли в условиях повсеместного давления со стороны властей, арестов оппозиционеров, беспрецедентного использования административного ресурса и нарушений в ходе голосования”, - цитирует его заявление 8 июня Armenia Today.

По словам Кочаряна, его политическая сила перед оспариванием итогов голосования “обсуждает дальнейшие действия с коллегами по оппозиционному полю”. “Мы не отступим и не покинем наш окоп борьбы", - заключил он.

Лидер партии “Крылья единства”, бывший омбудсмен Арман Татоян также заявил о “беспрецедентном злоупотреблении административным ресурсом со стороны власти”. Он инициировал пересчет голосов и не исключил, что будет оспаривать итоги выборов.

По словам Татояна, его партия зафиксировала “многочисленные случаи” давления на избирателей, когда от граждан “требовали фотографировать избирательный бюллетень и затем доказывать, что они проголосовали в пользу правящей партии”.

“Мы убеждены, что правящая партия в действительности не получила той поддержки, которую она приписывает себе официальными результатами. Мы убеждены, что голоса граждан, отданные в пользу "Крыльев единства", были сфальсифицированы”, - цитирует заявление “Крыльев единства” Panorama.am.

Официальные итоги подведут 14 июня

Блок "Сильная Армения" пока не объявил, будет ли оспаривать результаты голосования. Член партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян заявил, что объединение “выступит с более детальным заявлением после завершения реальных подсчетов и отчетностей”, передает Arminfo.

Глава Центризбиркома Армении Ваагн Овакимян сообщил, что окончательные итоги выборов будут опубликованы 14 июня. Он отметил, что если оппозиция решит бойкотировать работу в парламенте или отказаться от мандатов, передачи мандатов другим политическим силам не произойдет.

Комментируя претензии оппозиции к заявлению Никола Пашиняна о победе, сделанном в ночь подсчета голосов, Овакимян заметил, что политические силы подводят итоги выборов “примерно на три часа раньше”, чем избирком. Он пояснил, что доверенные лица передают в штабы партий данные сразу после завершения подсчета на участках, а в целом политические деятели “свободны заявлять, что хотят”.

Призыв к протесту на площади Свободы остался без ответа

В качестве независимых наблюдателей на выборах работали “многие россияне”, переехавшие в последние годы в Армению. По их оценкам, “голосование прошло прозрачно, а серьезных нарушений зафиксировано не было”, информирует SOTAvision*.

С утра 8 июня в социальных сетях от имени “конституционного движения “Нжар”” был распространен призыв выйти на площадь Свободы в Ереване в 19.00. Призыв был адресован “всем здравым силам”. Полицейские с середины дня дежурили на площади, однако “здравые силы” так и не пришли, а сами инициаторы собрания из движения “Нжар” “собрались группой не более 20 человек”.

Один из активистов пояснил, что их “насторожило” заявление Никола Пашиняна о победе до завершения подсчета голосов. Собрание на площади, по его словам, было анонсировано, чтобы “понять, есть ли какие-то проблемы с выборами”. Он констатировал, что серьезных претензий к итогам голосования у большинства политических сил не возникло.

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