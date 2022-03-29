Минприроды выделило под курорт участок Кавказского заповедника в Адыгее

29 марта 2022, 10:31

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Министр природы России утвердил границы расположенного в Адыгее участка Лагонакского биосферного полигона, предназначенного для развития туризма на территории Кавказского заповедника.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2021 года власти Адыгеи подписали соглашение о строительстве горного экокурорта на территории Лагонакского нагорья. Документ был подписан на фоне решения Минприроды исключить из состава Лагонакского биосферного полигона наиболее ценные территории, где будет запрещено строительство. Руководство Адыгеи не идет на диалог с противниками строительства горного курорта на территории Лагонакского нагорья, а российские власти не дали ответа на письмо 124 ученых об угрозе для уникального природного объекта, констатировали в июле 2021 года экоактивисты.

Глава Минприроды Александр Козлов подписал приказ о выделении из Кавказского заповедника участка Лагонакского биосферного полигона под горнолыжный курорт, сообщает сегодня РИА Новости.

Приказ вносит изменение в положение о Кавказском государственном биосферном заповеднике, утверждая в Майкопском районе Адыгеи границы специально выделенного участка Лагонакского биосферного полигона, "предназначенного для развития познавательного туризма, физической культуры и спорта", следует из текста документа, опубликованного 28 марта на официальном портале правовой информации.

Дорогу к будущим курортам Лаго-Наки уже строят, сообщил еще в июле 2021 года "Кавказскому узлу" Алексей Гайворонский, представитель инициативной группы, обратившейся с письмом к властям России. "Пилят, рубят деревья, с огромным размахом уничтожают наследие ЮНЕСКО", – сказал он.

Экологов беспокоит, что плато Лаго-Наки – это место, где много уникальных видов животных и растений, пояснил в апреле 2021 года председатель адыгейского отделения Всероссийского общества охраны природы Валерий Бриних.. "Это уникальная природа и по происхождению - это дно моря и древний морской риф. Там до сих пор находят много окаменелостей: морские звезды, аммониты. С точки зрения геологии и палеонтологии это тоже очень интересный объект, так же, как спелеологический объект, поскольку там масса пещер, многие из них не пройдены", - рассказал Бриних.

По мнению эколога, при освоении Лаго-Наки нужно не строить там "модный горнолыжный курорт", а делать упор на массовый отдых выходного дня с горнолыжными трассами невысокой сложности. "Для Республики Адыгея этого было бы достаточно, чтобы как-то экономику поднять, с учетом того, что там есть и другие районы, подходящие для горных склонов - практически весь склон гор от плато Лаго-Наки до Гузерипля. Там везде можно делать такие лыжные трассы, подъемы, и кататься. Не обязательно заходить в сам заповедник для этого", - подчеркнул Валерий Бриних.

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