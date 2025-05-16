Руководитель ингушского водоканала арестован по делу о мошенничестве

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Конкурсный управляющий госпредприятия “Ингушрегионводоканал” взят под стражу по делу о передаче объектов водоснабжения в частную собственность, сумма ущерба превышает 99 млн рублей.

Руководитель “Ингушрегионводоканала” был задержан сотрудниками республиканского ФСБ. Суд уже постановил арестовать его по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Согласно версии правоохранителей, в августе 2023 года конкурсный управляющий предприятия составил и подписал акты приема-передачи водопроводных сетей, умышленно не включив в него сети горно-обогатительных комплексов "Гейрбек-Юрт", "Средние Ачалуки" и "город Карабулак". Таким образом стало возможно передать объекты водоснабжения в частную собственность, хотя их отчуждение было запрещено, сообщил со ссылкой на управление ФСБ по Ингушетии “Интерфакс-Юг”.

Следователи полагают, что документы с заведомо ложными сведениями руководитель “Ингушрегионводоканала” составил в сговоре с чиновниками министерства имущественных и земельных отношений Ингушетии, однако о задержании по делу сотрудников этого ведомства не сообщается.

Водопроводные сети, по данным правоохранителей, впоследствии были переданы “по явно заниженной цене” коммерческой структуре, подконтрольной фигурантам дела. Сумма имущественного ущерба Ингушетии оценивается в более чем 99 млн рублей. Дело расследуется по статье о групповом мошенничестве по сговору в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России), она предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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