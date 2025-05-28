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11:51, 28 мая 2025

57-летний контрактник из Ингушетии убит на Украине

Вручение денежной помощи семье Гирихана Точиева. 28 мая 2025 г. Скриншот видео https://t.me/pravitelstvori/17675

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многодетный отец Гирихан Точиев из Малгобекского района убит в боевых действиях на Украине, его семье вручена денежная помощь. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 135 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 24 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 134 бойцов из Ингушетии.

Военная операция на Украине. Фото Минобороны России https://function.mil.ru
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6600 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Не менее 3286 бойцов из СКФО и 3314 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В селе Средние Ачалуки Малгобекского района прошли похороны 57-летнего военнослужащего Гирихана Точиева, погибшего в военной операции, сообщило 27 мая в своем телеграм-канале правительство Ингушетии.

"Гирихан Точиев добровольно отправился на фронт в январе этого года. У героя остались жена и семеро детей. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования семье и передал старшему сыну погибшего денежную помощь", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 135 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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