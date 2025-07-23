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15:40, 23 июля 2025

Новые выбросы мазута обнаружены в Темрюкском районе Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выбросы мелкой фракции мазута, обнаруженные во время мониторинга береговой линии, убирают в Темрюкском районе, сообщил оперштаб Краснодарского края. 

Как писал "Кавказский узел", ранее, 18 июля, несколько километров побережья в Темрюкском районе оказались загрязнены новыми выбросами мазута.

22 июля на участке от центрального пляжа Витязево до реки Можепсин, где уже несколько месяцев не было значительных выбросов мазута, были убраны 3,5 километра полипропиленовых сетей.. В песчаных валах и рвах, оборудованных для защиты пляжей, скопилось много мазута, который при некачественном демонтаже вновь окажется на пляже и в море, предупредили экологи.

Разбор защитных валов на пляжах Анапы. Фото: оперштаб Краснодарского края Власти поторопились с разбором защитных валов на пляжах Анапы

"Сгустки нефтепродуктов размером от 3 до 10 сантиметров обнаружили во время вечернего мониторинга береговой полосы Темрюкского района 22 июля. Протяженность выбросов в районе поселка Волна составляет около 1 км, в районе поселка Артющенко - порядка 3-4 км. Уборка была организована с вечера и возобновилась утром 23 июля", - говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба.

Нефтепродукты из танкера продолжают поступать в море

Затонувший танкер «Волгонефть-212» продолжает загрязнять Черное море нефтепродуктами, заявил представитель Росприроднадзора в ходе судебного заседания, которое началось сегодня в Арбитражном суде Краснодарского края. Затонувшее судно полностью ушло под воду с восемью танками нефтепродуктов, часть которых разрушилась при крушении, а часть погрузилась на дно.

На уточняющий вопрос судьи о том, наблюдалась ли течь из всех танков, представитель Росприроднадзора дала утвердительный ответ. "Не существует такого обследования, которое позволило бы определить, сколько килограммов в танки поступило воды и как они перемешались с нефтепродуктами. Известно, что все нефтепродукты поступили в море - часть в процессе крушения, а какие-то до сих пор поступают в акваторию", — цитирует чиновницу «Интерфакс».

Суд рассматривает иск Росприроднадзора о взыскании 49,46 млрд руб. с владельца судна — компании «Каматрансойл», а также с торгово-чартерного фрахтователя «Кама шиппинг» в связи с нанесением экологического ущерба акватории Черного моря, уточняет ТАСС.

По словам представителя ведомства, в рамках законодательства судовладелец обязан инициировать подъем затонувших объектов, в том числе путем разработки проектной документации, получения разрешений и проведения соответствующих операций. Однако за весь период после аварии, по утверждению надзорного органа, «Каматрансойл» не предприняла никаких действий, чем способствовала продолжению загрязнения окружающей среды.

Ответчики на заседание не явились, и не представили свою позицию относительно спора.

Напомним, Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы.

Кроме того, представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. От туристов при заселении в гостиницы и санатории требуют подписаться под письменными уведомлениями о запрете купания и рисках для здоровья.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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