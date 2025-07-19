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16:53, 19 июля 2025

Оперштаб отчитался о масштабных выбросах мазута в Темрюкском районе

Новые выбросы мазута в Темрюкском районе. Стоп-кадр видео от 19.07.25, https://t.me/razlivnasvyazi/126779/301493.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько километров побережья в Темрюкском районе загрязнены новыми выбросами мазута. В очистке пляжей принимают участие спасатели и волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля оперштаб Кубани сообщил, что на побережье в Анапе начат демонтаж вала, который предназначался для защиты пляжей от выбросов мазута. В песчаных валах и рвах, оборудованных для защиты пляжей, скопилось много мазута, который при некачественном демонтаже вновь окажется на пляже и в море, предупредили экологи.

В феврале власти объявили, что от Центрального пляжа Анапы до Бугазской косы оборудованы защитные сооружения, которые включают в себя ров, вал и полипропиленовую сеть, укрывающую вал. Задача этих сооружений - защитить берег от волн во время шторма и впитать фракции мазута, если волны дойдут до вала.

Выбросы фракции мазута, диаметром до 10 см, обнаружили 18 июля в ходе мониторинга береговой линии. Протяженность загрязненного участка побережья составляет несколько километров от поселка Волна до п. Веселовка. Работы по сбору нефтепродуктов 18 и 19 июля ведут 70 сотрудников МЧС России, 48 представителей Кубань-СПАС и 12 волонтеров.

Представители штаба "Дельфины" назвали обстановку на берегу в поселке Артющенко экологической катастрофой. "Последний раз мы видели такое в декабре. Море заполнено мазутом на многие километры вдоль береговой линии", - говорится в сообщении от 18 июля.

"Мазут в воде - как сухие ошмётки, совсем другой, выветрившийся. Его выкидывает на пляж и он начинает плавиться на песке. Крайне важно убирать его сразу", - процитировал сегодня в своем Telegram-канале слова руководителя штаба "Дельфины" Александра Кирпы Роман Пукалов.

Напомним, Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы.

Кроме того, представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. От туристов при заселении в гостиницы и санатории требуют подписаться под письменными уведомлениями о запрете купания и рисках для здоровья.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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