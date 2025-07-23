Власти отчитались о процессе демонтажа сетей на побережье Анапы

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На участке от центрального пляжа Витязево до реки Можепсин, где уже несколько месяцев не было значительных выбросов мазута, убраны 3,5 километра полипропиленовых сетей.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля оперштаб Кубани сообщил, что на побережье в Анапе начат демонтаж вала, который предназначался для защиты пляжей от выбросов мазута. В песчаных валах и рвах, оборудованных для защиты пляжей, скопилось много мазута, который при некачественном демонтаже вновь окажется на пляже и в море, предупредили экологи. 19 июля несколько километров побережья в Темрюкском районе были загрязнены новыми выбросами мазута.

В феврале власти объявили, что от Центрального пляжа Анапы до Бугазской косы оборудованы защитные сооружения, которые включают в себя ров, вал и полипропиленовую сеть, укрывающую вал. Задача этих сооружений - защитить берег от волн во время шторма и впитать фракции мазута, если волны дойдут до вала.

Оперативный штаб Краснодарского края отчитался вечером 22 июля об уборке на побережье Анапы полипропиленовых сетей, служащих для захвата мазута.

В своем телеграм-канале оперштаб сообщил, что на участке от центрального пляжа Витязево до реки Можепсин убрано 3,5 километра сетей, здесь уже несколько месяцев не было значительных выборов мазута. Ранее на данном участке убрали защитный вал.

Всего на данной территории было установлено четыре километра сетей, в настоящее время осталось 500 метров, в ближайшее время их вывезут на утилизацию.

Кроме того, представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. От туристов при заселении в гостиницы и санатории требуют подписаться под письменными уведомлениями о запрете купания и рисках для здоровья.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".