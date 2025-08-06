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20:09, 6 августа 2025

Снимки со спутника показали загрязнения акватории близ Анапы

Слики из места затопления частей двух танкеров, спутниковый снимок от 31 июля. Скриншот фото из Telegram-канала Жоры Каваносяна от 05.08.25, https://t.me/ecozhora/5950

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На спутниковых снимках, захватывающих зону, где затонули части танкеров с мазутом, видны загрязнения акватории нефтепродуктами, в том числе близ Тамани.

"Кавказский узел" писал, что с 25 по 29 июля власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, заявили власти. Волонтеры, в свою очередь, утверждают, что выбросы продолжаются. 2 августа они призвали желающих помочь им в работе. 4 августа волонтерский штаб подтвердил, что на пляжах Тамани продолжаются локальные выбросы нефтепродуктов. За прошедшую неделю в Анапе не было зафиксировано новых выбросов мазута, как и в течение предыдущей недели, заявил 5 августа оперативный штаб Кубани. 

Анализ июльских снимков с двух спутников из района затопления аварийных танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» опубликовал в своем Telegram-канале эколог Жора Каваносян. Снимки предоставлены «РискСат». 

В анализе использовались 15 снимков, сделанных  одним спутником с 3 по 5 июля, с 9 по 11 июля, с 15 по 17 июля,  22, 23, 27 и 28 июля и 10 снимков за 1, 3, 6, 11, 13, 16, 21, 23, 26 и 31 июля, сделанных вторым спутником.

"Заметны шлейфы плёночных загрязнений, исходящие из мест затопления аварийных танкеров", - пишет Каваносян в своем Telegram-канале. 

"Больше всего течет из центральной точки, слики есть на всех снимках, меньше - из южной точки. Слики  <...> cодержат толстые плёнки, они растекаются по морской поверхности и долго сохраняются. При этом самые длинные слики из центральной точки, их протяженность от 12-15 до 20-24 км, в середине и конце июня они замечены у пирсов порта Тамань и на небольшом удалении от берега Тамани", - отметил он.

при этом эколог указал, что по проанализированным снимкам сложно понять, какие именно нефтепродукты попадают в акваторию - легкие фракции мазута, топочное топливо или что-то другое. "Зона наблюдения находится в районе интенсивного судоходства и сильно загрязнена льяльными водами, утечками в момент перекачки топлива, дождевыми смывами и прочим. Именно поэтому важен анализ сликов, которые, возможно, появились, в связи со строительством коффердамов и откачкой нефтепродуктов", - подчеркнул он 5 августа. 

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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