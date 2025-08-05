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01:53, 5 августа 2025

Волонтеры сообщили о новых выбросах мазута на побережье Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Локальные выбросы нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района продолжаются, при этом работы по очистке пляжей ведутся минимальным количеством активистов, заявили волонтеры. 

"Кавказский узел" писал, что 27 июля оперштаб Кубани отчитался о сборе 266 мешков мазута со дна моря за сутки. Ранее были демонтированы два из трех участков песчаного вала, который защищал берег от выбросов мазута. Отдыхающие вопреки запрету посещают пляжи, где ведется очистка песка, сообщил руководитель работ. С 25 по 29 июля на побережье Анапы не было зафиксировано новых выбросов мазута, заявили власти. Волонтеры, в свою очередь, утверждают, что выбросы продолжаются. 2 августа они призвали желающих помочь им в работе.

На побережье от порта Тамань до мыса Железный Рог периодически возникают локальные выбросы нефтепродуктов, ситуация нестабильна и требует постоянного мониторинга, сообщил 4 августа волонтерский штаб "Дельфины", который базируется в поселке Волна. 

По информации штаба, в течение недели с 28 июля до 3 августа на очистке пляжей от мазутных загрязнений в поселке Волна, на мысе Железный Рог и Белой Горе работали только девять волонтеров при поддержке сотрудников государственной службы "Кубань-СПАС". Так, на Белой Горе волонтеры вычищали "старые залежи мазута", которые осели на скалах. 

"Собрано 19 кубометров мусора и 99 мешков мазута, вывезено с берега 35 тонн мазута и мазутной смеси", - говорится в отчете за неделю, опубликованном в Telegram-канале штаба. 

Волонтеры объединения "Сети, сито, лопата", работающие на Бугазской косе, сообщили, что 4 августа продолжили работу по сбору последнего выброса и просеивали песок. 

Оперативный штаб Кубани после 1 августа не публиковал отчетов о ходе очистки береговой линии и о ситуации с выбросами - последний отчет об отсутствии выбросов касается периода 25-29 июля. 

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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