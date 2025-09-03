×

20:55, 3 сентября 2025

Экологи оценили риски установки коффердамов над танкерами близ Анапы

Уборка новых выбросов мазута в Темрюкском районе. Скриншот фото из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 03.09.25, https://t.me/opershtab23/14075

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Коффердамы, установка которых началась над затонувшими частями танкеров в Керченском проливе, впервые используются в России в подобной ситуации. Неотработанность технологии не позволяет исключить возможности утечки мазута, указали экологи и моряки. После начала установки коффердамов на берегу появились выбросы мазута, их появление признал и оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", собранные в Новороссийске коффердамы начали по воде буксировать к затонувшим частям потерпевших крушение близ Анапы танкеров с мазутом. Пользователи Telegram поинтересовались, приведет ли их установка к новым утечкам мазута. 

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" будут подняты из воды в 2026 году после полной откачки мазута под защитными куполами (коффердамами). На первом этапе с танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем фрагменты танкеров локализуют при помощи коффердамов на глубине до 20 метров, после чего откачают мазут и поднимут на поверхность части судов и сами защитные конструкции, пояснил Минтранс.

В России это первый подобный случай применения коффердамов при утечках нефтепродуктов, считает эколог Валерий Бриних.

"В мире коффердамы применялись еще с античных времен. В современном мире аналогичные конструкции, но для затонувших танкеров в открытом море — опыт крайне ограниченный.  Надо понимать что коффердам - это временная водонепроницаемая конструкция, которой изолируют участок  или затопленный объект, чтобы внутри можно было вести работы без проникновения воды. В данном случае это делается для того, чтобы защитить море от попадания в него мазута при его откачке", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В России коффердам как ограждение для работы с затопленным судном никогда не использовался. В мире такие случаи единичны — чаще для подъема исторических кораблей

С ним согласен эколог Игорь Шкрадюк. "В России коффердам как ограждение для работы с затопленным судном никогда не использовался. В мире такие случаи единичны — чаще для подъема исторических кораблей, как музейных ценностей,  чтобы они не развалились, а не танкеров с нефтепродуктами", - согласился он.

Технология применялась для поднятия древних судов, в том числе в Китае, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" бывший моряк Александр Мореходов, который проработал на танкерах в морском порту Новороссийска с 1984 по 2017 годы. Но случаев использования коффердамов для поднятия танкеров с нефтепродуктами он не знает.

Главная угроза — разгерметизация конструкции: при установке или откачке мазута возможны новые выбросы, уверен Бриних. Мореходов называет дополнительный риск — штормы и подводные течения, которые могут сместить конструкции.

 "Главное — чтобы коффердам был герметичен и не пропускал воду у основания. Но такого опыта у российских спасателей нет, но хочется верить, что они справятся, если решились на это дело", - добавил Шкрадюк.

Риски сопровождают любую операцию, считает моряк с большим стажем Олег Завяликов.

"При буксировке поврежденного судна всегда есть вероятность утечек. Коффердам использовали и раньше, но в основном для подводных лодок или как плавучий док. Теперь остаточная нефть может выйти в любой момент — никто от этого не застрахован», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что слово  «коффердам»  имеет английское происхождение. . «Coffer — в английском означает «сундук, ящик». Dam — «плотина, заграждение». Дословно cofferdam это «ящик-плотина» или «коробка -заграждение", - сказал он.

Завяликов напомнил, что впервые термин закрепился в английском инженерном языке в XVII–XVIII веках, когда им называли ограждения из дерева и шпунта при строительстве мостов и плотин.

Даже при успешной операции часть мазута останется на дне, уверены опрошенные. Мореходов считает, что точные подсчёты вряд ли возможны. «Нам ведь точно неизвестно, сколько уже вытекло. Оценки будут лишь ориентировочными. Судя по масштабам разлива, который продолжается уже девятый месяц, количество мазута в море существенное", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Завяликов уверен, что масштабы загрязнения велики. "Море выбрасывает на берег не все. Часть остается. Ведь отчего погибли планктон, черепахи, крабы, морская капуста, дельфины... Это же видно по состоянию акватории, что состояние окружающей среды для водных обитателей неблагоприятное", - отметил он.

Волонтеры наблюдают за операцией по установке коффердамов с берега у поселка Волна, где собирают мазут с января 2025 года, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель штаба "Дельфины" Александр Кирпа.

"Первый коффердам уже прибыл и был установлен, еще вчера, 2 сентября. Но мазут выбрасывает на берег вторые сутки. Увязаны ли эти выбросы с установкой конструкции — сказать точно не могу", - отметил он.

У поселка Волна волонтеры штаба "Дельфины" зафиксировали мазутное пятно, а после выбросы на берег. Они попросили помощи местных жителей в уборке новых мазутных пятен. При этом оперштаб на протяжении месяца,  с 25 июля до 26 августа не фиксировал на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются.

В Темрюкском районе зафиксированы выбросы фрагментов нефтепродуктов, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. "Происхождение новых выбросов сейчас устанавливается. Идут работы по сбору нефтепродуктов. Новые выбросы обнаружили 2 и 3 сентября на береговой линии протяженностью около трех километров. На участке от порта «Тамань» вдоль побережья поселка Волна до мыса Железный Рог собирают фракции мазута от 3 до 5 сантиметров в диаметре.  В работах задействованы 19 человек, это сотрудники Кубань-СПАСа, оперативная группа муниципалитета и волонтеры. Задействовано 4 единицы техники. За два дня очистили около 1 км побережья, собрали 290 мешков загрязненного нефтепродуктами грунта", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

В декабре 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Михаил Латий. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
14:17, 3 сентября 2025
Краснодарец осужден на девять лет за попытку поджога релейного шкафа
Выбросы мазута на пляже в Темрюкском районе. 2 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/shtab_delfin/1147
11:22, 3 сентября 2025
Выбросы мазута обнаружены волонтерами в Темрюкском районе
Пенсионер беседует с психиатром. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
10:21, 3 сентября 2025
Суд отправил 90-летнего пенсионера на экспертизу в Краснодар по делу о развратных действиях
07:22, 3 сентября 2025
Аэропорты Геленджика и Волгограда возобновили работу
Спасатель. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:26, 3 сентября 2025
Альпинист пропал в горах Кубани
