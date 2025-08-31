Началась буксировка коффердамов к затонувшим близ Анапы частям танкеров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Собранные в Новороссийске коффердамы по воде буксируют к затонувшим частям потерпевших крушение близ Анапы танкеров с мазутом. Пользователи Telegram поинтересовались, приведет ли их установка к новым утечкам мазута.

Как писал "Кавказский узел", на демонтаж отдельных частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", герметизацию затонувших частей, проектирование защитных куполов, обследование и мониторинг загрязнения моря нефтепродуктами федеральные власти к началу июня выделили почти 10 млрд рублей.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" будут подняты из воды в 2026 году после полной откачки мазута под защитными куполами (коффердамами). На первом этапе с танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем фрагменты танкеров локализуют при помощи коффердамов на глубине до 20 метров, после чего откачают мазут и поднимут на поверхность части судов и сами защитные конструкции, пояснил Минтранс.

Начата буксировка коффердамов к затонувшим танкерам с мазутом в Черном море, сообщил в своем Telegram-канале эколог Жора Каваносян, опубликовав видео, на котором конструкции два судна буксируют по морю.

Конструкции установят над обломками танкеров, тем самым локализовав их. Затем начнут откачку нефтепродуктов, указал он.

22 августа правительство России в своем Telegram-канале проинформировало, что в Новороссийском морском порту завершается сборка металлоконструкций 3 коффердамов.

Сообщение о буксировке коффердамов перепостил автор Telegram-канала "Маковозовы", у которого насчитывается 33970 подписчиков. К 14.48 оно собрало семь комментариев. Пользователи поинтересовались последствиями установки защиты. "Интересно после подъёма мазута прибавится на берегу?" - спросила Юлия Голованова.

"Может как-то без подъёма, откачают, когда танкер будет под этим саркофагом и всё..." - предположила Татьяна Фирсатнова.

результате экокатастрофы в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.