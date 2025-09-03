Выбросы мазута обнаружены волонтерами в Темрюкском районе

У поселка Волна волонтеры штаба "Дельфины" зафиксировали мазутное пятно, а после выбросы на берег. Они попросили помощи местных жителей в уборке новых мазутных пятен.

"Кавказский узел" писал, что с 25 июля до 26 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются. 4 августа волонтерский штаб подтвердил, что на пляжах Тамани продолжаются локальные выбросы нефтепродуктов, загрязнения видны и на спутниковых снимках. Немногочисленные волонтеры продолжают работу в Темрюкском районе Кубани, убирая мазут из недоступных для техники мест. Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена.

У порта в Волне было обнаружено большое пятно с фракциями мазута. Морспасслужба ликвидировала основную часть загрязнения. Однако остатки пятна начали поступать на берег у посёлка, сообщил 1 сентября штаб "Дельфины".

2 сентября выбросы появились уже на берегу. "В течение одного-двух часов экологическая обстановка на пляжах поселка Волна существенно изменяется: еле заметная россыпь мазутных фракций в морской воде превращается в почерневшие от нефтепродуктов волны прибоя. Часть пляжа покрыта крупными мазутными пятнами и требуют срочной уборки", - сообщили волонтеры в своем Telegram-канале, призвав местных жителей помочь в очистке берега.

До этого они отчитались, что за неделю наиболее загрязнёнными локациями побережья, где работают волонтеры штаба, оказались пляжи поселка Волна (Порт Тамань) и мыса Тузла, однако и на других территориях, удалённых оттуда на многие километры, волонтёры штаба "Дельфины" обнаруживали места локализации свежих мазутных выбросов (пляж Белая Гора в районе поселка Артющенко).

За неделю удалось собрать 213 мешков мазута и замазученного грунта, а также удалить 1220 мешков с пляжей, отчитался штаб.

Сообщение штаба о мазуте на пляжах поселка Волна опубликовал Telegram-канал Kub_mash, на который подписаны 113 364 человека. Оно набрало к 11.22 мск 37 комментариев.

В Благовещенской были позавчера, никто не купался,был уже вечер, сначала не поняли, а потом как поняли.... Все в пятнах мазутных,масляные, не отстирываются пятна и жуткая вонь", - написал пользователь Я так вижу.

Только вернулись из Анапы, центральный пляж. Если отойти в море, где хотя бы чуть глубже метра ,запах иногда ощущается, но я его с декабря после ликвидации на всю жизнь запомню. Встретила два небольших маслянистых пятна, дальше решили отойти от центрального пляжа в сторону речки и там море чистое, запаха нет", - сообщила Яна, отметив, что в следующий раз собирается на пляж в Джемете

"В Джемете даже пройдя по песку, цепляешь мазут на стопы", - возразила ей Марина.

"Отчитались, что деньги освоены. Прекрасная работа. Всё как обычно. Забыли просто про тот, что на дне осел. Прилив, течение, шторм - и вот по новой", - отметил Евгений.

Другие комментаторы возразили, что море чистое. "Благовещенская. Чистейшее море", - написал пользователь с ником Мужчина.

"Живу в Анапе, была с ребёнком на центральном пляже, всё чисто! Даже тины противной нет!", - прокомментировала Ирина Анапа.

В декабре 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

