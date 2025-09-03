×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:22, 3 сентября 2025

Выбросы мазута обнаружены волонтерами в Темрюкском районе

Выбросы мазута на пляже в Темрюкском районе. 2 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/shtab_delfin/1147

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У поселка Волна волонтеры штаба "Дельфины" зафиксировали мазутное пятно, а после выбросы на берег. Они попросили помощи местных жителей в уборке новых мазутных пятен.

"Кавказский узел" писал, что с 25 июля до 26 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются. 4 августа волонтерский штаб подтвердил, что на пляжах Тамани продолжаются локальные выбросы нефтепродуктов, загрязнения видны и на спутниковых снимках. Немногочисленные волонтеры продолжают работу в Темрюкском районе Кубани, убирая мазут из недоступных для техники мест. Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена. 

У порта в Волне было обнаружено большое пятно с фракциями мазута. Морспасслужба ликвидировала основную часть загрязнения. Однако остатки пятна начали поступать на берег у посёлка, сообщил 1 сентября штаб "Дельфины".

2 сентября выбросы появились уже на берегу. "В течение одного-двух часов экологическая обстановка на пляжах поселка Волна существенно изменяется: еле заметная россыпь мазутных фракций в морской воде превращается в почерневшие от нефтепродуктов волны прибоя. Часть пляжа покрыта крупными мазутными пятнами и требуют срочной уборки", - сообщили волонтеры в своем Telegram-канале, призвав местных жителей помочь в очистке берега.

До этого они отчитались, что за неделю наиболее загрязнёнными локациями побережья, где работают волонтеры штаба, оказались пляжи поселка Волна (Порт Тамань) и мыса Тузла, однако и на других территориях, удалённых оттуда на многие километры, волонтёры штаба "Дельфины" обнаруживали места локализации свежих мазутных выбросов (пляж Белая Гора в районе поселка Артющенко). 

За неделю удалось собрать 213 мешков мазута и замазученного грунта, а также удалить 1220 мешков с пляжей, отчитался штаб.

Сообщение штаба о мазуте на пляжах поселка Волна опубликовал Telegram-канал Kub_mash, на который подписаны 113 364 человека. Оно набрало к 11.22 мск 37 комментариев.

В Благовещенской были позавчера, никто не купался,был уже вечер, сначала не поняли, а потом как поняли.... Все в пятнах мазутных,масляные, не отстирываются пятна и жуткая вонь", - написал пользователь Я так вижу.

Только вернулись из Анапы, центральный пляж. Если отойти в море, где хотя бы чуть глубже метра ,запах иногда ощущается, но я его с декабря после ликвидации на всю жизнь запомню. Встретила два небольших маслянистых пятна, дальше решили отойти от центрального пляжа в сторону речки и там море чистое, запаха нет", - сообщила Яна, отметив, что в следующий раз собирается на пляж в Джемете

"В Джемете даже пройдя по песку, цепляешь мазут на стопы", - возразила ей Марина.

"Отчитались, что деньги освоены. Прекрасная работа. Всё как обычно. Забыли просто про тот, что на дне осел. Прилив, течение, шторм - и вот по новой", - отметил Евгений.

Другие комментаторы возразили, что море чистое. "Благовещенская. Чистейшее море", - написал пользователь с ником Мужчина.

"Живу в Анапе, была с ребёнком на центральном пляже, всё чисто! Даже тины противной нет!", - прокомментировала Ирина Анапа.

В декабре 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:22, 3 сентября 2025
Боец из Калмыкии убит в военной операции
03:27, 3 сентября 2025
Несколько домов повреждены на Кубани при падении обломков беспилотников
22:05, 2 сентября 2025
Житель Ставрополья признан виновным в призывах к экстремизму
21:19, 2 сентября 2025
Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части
20:27, 2 сентября 2025
2
 Меликов поручил проверить чиновников из-за незаконной стройки в Верхнем Гунибе
20:21, 2 сентября 2025
Военный со Ставрополья убит в ходе СВО
Все события дня
Новости
Пенсионер беседует с психиатром. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
10:21, 3 сентября 2025
Суд отправил 90-летнего пенсионера на экспертизу в Краснодар по делу о развратных действиях
07:22, 3 сентября 2025
Аэропорты Геленджика и Волгограда возобновили работу
Спасатель. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:26, 3 сентября 2025
Альпинист пропал в горах Кубани
Поврежденный дом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:27, 3 сентября 2025
Несколько домов повреждены на Кубани при падении обломков беспилотников
Женщина и автомобильный номер. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:32, 3 сентября 2025
За неделю с 24 по 31 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Миссия ОБСЕ в Нагорном Карабахе. На снимке: посредник Пьер Андриё (Франция). 27 октября 2015 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла" Минская группа ОБСЕ

Мемориал памяти жертв терракта в Беслане. 27 августа 2014 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла" Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Пенсионер беседует с психиатром. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03 сентября 2025, 10:21
Суд отправил 90-летнего пенсионера на экспертизу в Краснодар по делу о развратных действиях

Арег Щепихин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
02 сентября 2025, 17:58
Защита надеется смягчить наказание для Щепихина

Красный Крест в Азербайджане. Фото: https://www.musavat.biz/ru/news/krasnyj-krest-dolzhen-pokinut-azerbajdzhan_1059751.html
02 сентября 2025, 13:49
Красный Крест закрывает офис в Азербайджане

Урок чеченского языка. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/multimedia/photos/147996/
01 сентября 2025, 18:56
Минобрнауки отрицает сокращение часов изучения чеченского языка в школах

Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Показать больше