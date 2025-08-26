Власти Кубани отрицают новые выбросы мазута в течение месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Анапе уже месяц не фиксируется новых выбросов мазута, заявил Оперативный штаб Кубани. Волонтеры в то же время сообщают о новых выбросах мазута в Темрюкском районе.

"Кавказский узел" писал, что с 25 июля до 19 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в это время заявляли, что выбросы продолжаются. 23 августа волонтеры зафиксировали выбросы в районе озера Тузла, штаб "Дельфины" попросил о помощи в уборке берега. После шторма 24 августа на побережье появились новые выбросы нефтепродуктов. По данным активистов, в Темрюкском районе, близ места крушения танкеров, на берег выбрасывается большое количество мазута.

Немногочисленные волонтеры продолжают работу в Темрюкском районе Кубани, убирая мазут из недоступных для техники мест. Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена.

В течение последней недели, с 19 по 26 августа, в Анапе не обнаружено новых выбросов мазута, сообщил сегодня Оперативный штаб Кубани.

Согласно данным властей, ежедневный мониторинг береговой линии не фиксирует новых выбросов нефтепродуктов в Анапе уже целый месяц, с 25 июля. Уборка мазута со дна моря, по их данным, продолжается в поселке Джемете, и местный пляж остается единственным, где пока не разобран защитный вал - его сохранят до окончания работы водолазов.

Волонтеры штаба "Дельфины", в свою очередь, обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на пляже Белая гора близ поселка Артющенко.

“Свежие выбросы мазута добрались и сюда. (...) К старым мешкам добавились еще 6 новых мешков мазута с пляжа Белая Гора, который находится примерно в 20 км от эпицентра экологического бедствия последних дней - озера Тузла”, - сообщает Telegram-канал штаба.

В декабре 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

