Шторм спровоцировал новые выбросы мазута в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новые выбросы мазута появились на побережье Анапы и Темрюкского района после шторма, у озера Тузла за день собрано 200 мешков загрязненного песка, сообщили волонтеры и блогеры.

"Кавказский узел" писал, что с 25 июля до 19 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются. 4 августа волонтерский штаб подтвердил, что на пляжах Тамани продолжаются локальные выбросы нефтепродуктов, загрязнения видны и на спутниковых снимках. Немногочисленные волонтеры продолжают работу в Темрюкском районе Кубани, убирая мазут из недоступных для техники мест. Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена. 23 августа волонтеры зафиксировали выбросы в районе озера Тузла, мазут смешан с водорослями, заявили волонтеры штаба "Дельфины", попросив о помощи в уборке берега.

Шторм выбросил капли мазута в Анапе, сообщил сегодня автор Telegram-канала "Маковозовы", побывавший утром на пляжах Джамайка и Родник в Анапе. "Увидел мазут на пляже, кромка воды в некоторых местах буквально усеяна жидкими каплями", - написал он. В видео он показывает множественные капли, в том числе расположенные достаточно далеко от кромки воды.

В другом сообщении он сообщил о выбросах и на других анапских пляжах. "На берегу на протяжении двух километров пляжей, что я прошёл от "Эры" до улицы Морской везде капли мазута предательски блестят на солнце", - сообщил блогер.

По его словам, сегодня из-за шторма спасатели активно работали на пляжах, призывая отдыхающих не заходить в воду.

"Кавказский узел" писал, что на пляжах Анапы и Темрюкского района, которые официально закрыты, отдыхающие продолжают купаться в море и порой загорают прямо у защитных валов. Зачастую туристы располагаются недалеко от техники, которая занимается очисткой пляжей.

Штаб "Дельфины" также сообщил о новых выбросах мазута у озера Тузла. "Керченский пролив, граница Чёрного и Азовского морей. На берег нахлынули чёрные воды. Поднялся донный мазут, который волонтёры теперь отлавливают сетями прямо из воды. Мазутные фракции несложно набирать в сито, потому что они повсюду", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале штаба.

Волонтеры собрали 200 мешков мазута. "Вчера Черное море выбросило на берег новые порции мазута. Выброс был зафиксирован и здесь, и на Тузле в Керченском проливе. Там ситуация оказалась катастрофической — хуже, чем в Волне. Мы не сдаёмся. Вчера, вернувшись с одной локации, мы сразу переключились на другую. Почти 12 часов без перерыва — и более 200 мешков с мазутом собрали минимальными силами", - говорится в другом сообщении.

Оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале не сообщал сегодня о выбросах мазута.

В отсутствие четких официальных данных о состоянии воды пользователи соцсетей задают вопросы волонтерам и блогерам.

"Подскажите, пожалуйста, на сколько безопасно сейчас купание в Благовещенской?" - спросила 22 августа пользователь Инна в чате Telegram-канала "Побережье сейчас: Анапа, Веселовка, Крым".

"Письменных результатов взятых проб не наблюдал никто ни разу, а вот жители Анапы и Витязево как раз таки собирали деньги, брали пробы и отправляли в лабораторию Москвы,результаты есть в свободном доступе на просторах интернета, на бумаге и с печатями", - написал в чате Evgen.

Результаты проб в Анапе, Утрише, Витязево и Джемете, в частности опубликовал в своем Telegram-канале автор блога "Анапа в объективе: блог Дениса". "Пришли анализы проб, которые я брал вместе с подписчицей Макса Анапского. Если коротко, то показатели просто супер. По песку - 50 мг/кг", - написал он в своем Telegram-канале 13 августа, отметив, что каждый сам решает "отдыхать или нет".

Данные о состоянии воды приводятся на сайте турпортала Краснодарского края, однако количественные показатели там не приведены, состояние воздуха и воды в Анапе отмечено зеленой галочкой, что означает соответствие нормам.

Напомним, руководство санатория "Каникулы в Анапе", несмотря на заявления властей об отсутствии выбросов нефтепродуктов, рекомендует постояльцам использовать бахилы про посещении пляжей.

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

