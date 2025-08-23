×

Кавказский узел

Лента новостей
12:58, 23 августа 2025

Волонтеры сообщили о новых выбросах мазута в Темрюкском районе

Волонтер показывает выбросы мазута на побережье. Стоп-кадр видео из Telegram-канала штаба "Дельфины" от 23.08.25, https://t.me/shtab_delfin/1077

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новые выбросы мазута зафиксированы в районе озера Тузла, мазут смешан с водорослями, заявили волонтеры штаба "Дельфины", попросив о помощи в уборке берега.

"Кавказский узел" писал, что с 25 июля до 19 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются. 4 августа волонтерский штаб подтвердил, что на пляжах Тамани продолжаются локальные выбросы нефтепродуктов, загрязнения видны и на спутниковых снимках. Руководство санатория "Каникулы в Анапе", несмотря на заявления властей об отсутствии выбросов нефтепродуктов, рекомендует постояльцам использовать бахилы про посещении пляжей. Немногочисленные волонтеры продолжают работу рядом с местом крушения танкеров в Темрюкском районе Кубани, убирая мазут из недоступных для техники мест. Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена. 

Сегодня, 23-го августа, на побережье в районе озера Тузла волонтёры зафиксировали значительное количество свежих выбросы мазута в количестве, сопоставимом с выбросами в п. Волна 18 июля. М"оре выносит мазут вперемешку с водорослями, которые, оказавшись на пляже, подвергаются гниению.  Этот суп из водорослей и нефтепродуктов в морской воде омывает берега на многие десятки метров. Если не убрать загрязнения как можно скорее - мазутные фракции унесёт обратно в море либо замоет песком", - заявил сегодня штаб "Дельфины".

Штаб отметил, что волонтеры нуждаются в помощи. "Волонтёров в штабе "Дельфины" осталось всего семеро.  Как они физически успеют справиться с этой экстренной задачей - не понятно.  На ближайшие дни ожидается усиление шторма, южный ветер всё сильнее беспокоит морскую гладь. А это значит - мазутные выбросы станут ещё интенсивнее", - говорится в публикации в Telegram-канале штаба.

На видео, приложенном к публикации, показаны многочисленные кусочки черного вещества, которые плещутся в воде у берега и лежат в зоне прибоя.

Авторы сообщения попросили подключиться к уборке берега всех, "у кого есть возможность".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

