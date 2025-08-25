Власти отчитались о подъеме двух тысяч мешков мазута со дна моря в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Со дна Черного моря в Анапе поднято 2022 мешка с мазутом, работы по очистке дна в поселке Джемете завершаются, заявили власти. Берега Таманского полуострова сильно загрязнены нефтепродуктами после шторма, сообщили волонтеры.

"Кавказский узел" писал, что с 25 июля до 19 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются. 23 августа волонтеры зафиксировали выбросы в районе озера Тузла, штаб "Дельфины" попросил о помощи в уборке берега. После шторма 24 августа на побережье появились новые выбросы нефтепродуктов.

Немногочисленные волонтеры продолжают работу в Темрюкском районе Кубани, убирая мазут из недоступных для техники мест. Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена.

Водолазы с 13 по 24 августа собрали и подняли со дна моря в Анапе 2022 мешка с мазутом, отчитался сегодня Оперативный штаб Кубани. По инфрмации ведомства, работы по очистке морского дна продолжаются в поселке Джемете, но уже “перешли в завершающую стадию”.

Новые выбросы мазута со дна, спровоцированные штормами, начались в субботу, 23 августа, и продолжались в течение дня 24 августа. “Их масштаб достигал того же уровня загрязнения побережья, который фиксировали в самые тяжелые периоды после аварии танкеров”, - говорится в сегодняшней публикации волонтерского штаба “Дельфины”.

Как отмечают волонтеры, из моря на берег выбрасываются уже затвердевшие фракции нефтепродуктов, перемешанные с водорослями, однако на солнце этот мазут “снова приобретает жидкую консистенцию”.

Наиболее мощные выбросы нефтепродуктов представители штаба зафиксировали в районе поселка Волна. В течение недели волонтеры собрали 548 мешков мазута на 5,5 километрах береговой линии.

