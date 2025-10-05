Татьяна Беляева арестована по делу о мошенничестве

Кировский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца бывшего министра здравоохранения Дагестана Татьяну Беляеву. Ей вменяется в вину мошенничество с ущербом более миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа 2024 года сотрудники управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями провели обыски в бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Дагестана.

По версии следствия, в сентябре 2020 года ведомство под руководством Беляевой заключило контракты на 516 млн рублей в рамках создания регионального фрагмента единой медсистемы. В течение года подрядчик обязан был проводить гарантийное обслуживание бесплатно. Однако по приказу бывшего министра в 2021–2024 годах с другими организациями были заключены дополнительные договоры на техническое сопровождение, дублирующие предыдущие. Из-за этого бюджет лишился более 1 млн рублей, сообщает сегодня пресс-служба судов Дагестана в своем Telegram-канале.

"Рассмотрев материал, районный суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 3 декабря 2025 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию", - информирует пресс-служба.