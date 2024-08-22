Силовики провели обыски в Минздраве Дагестана

22 августа 2024, 13:44

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Сотрудники управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями провели обыски в бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Дагестана, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно о привлечении за взятки нескольких сотрудников бюро медико-санитарной экспертизы Минздрава Дагестана. В частности, 30 января в Махачкале была арестована главврач одной из городских поликлиник. Она подозревается в получении взяток с горожан за оформление документов в бюро медико-санитарной экспертизы. Ранее, 8 августа 2023 года, бывший глава бюро медико-санитарной экспертизы Дагестана Магомед Махачев был обвинен в даче крупной взятки полицейскому.

21 августа 2024 года сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) МВД по Дагестану провели обыски и изъяли документацию в бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Дагестана, сообщил сегодня в своем телеграм-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

Подробностей он не привел.

На 13.40 мск на сайтах МВД Дагестана и Минздрава республики нет комментариев относительно сообщения об обысках в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в адрес Минздрава Дагестана периодически звучит критика, в том числе со стороны высокопоставленных лиц. Так, 9 июня глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал Минздрав республики за недостаточную работу по решению проблемы с коррупцией в министерстве и подотчетных ему организациях.

15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Этому предшествовал опубликованный 10 июня 2022 года на сайте федерального телеканала репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 14 июня 2022 года следователи в рамках проверки фельдшерско-акушерского пункта в Цунтинском районе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане ранее неоднократно поднималась проблема с медучреждениями. В частности, 17 декабря 2022 года вице-премьер республики Мурад Казиев раскритиковал подрядчиков за недостроенные медпункты. Он заявил, что подрядчики сорвали сроки введения в эксплуатацию некоторых ФАПов, хотя ранее они были четко обозначены. Медпункты остаются недостроенными в Цунтинском, Чародинском, Тляратинском, Цумадинском и других районах, уточнила глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева.

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