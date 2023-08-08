08 августа 2023, 04:48

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Бывший глава бюро медико-санитарной экспертизы Дагестана Магомед Махачев обвинен в даче крупной взятки полицейскому.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля стало известно, что бывший глава бюро медико-санитарной экспертизы Дагестана Магомед Махачев, которому суд заменил часть наказания принудительными работами, по версии следствия, пытался вручить полицейскому взятку. Суд арестовал его до 28 сентября.

Магомеду Махачеву предъявлено обвинение в совершении преступления по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере), говорится в сообщении, опубликованном 7 августа в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета России по республике Дагестан.

В сообщении отмечается, что факт отсутствия Махачева на рабочем месте, после которого он предложил полицейскому взятку, был зафиксирован 10 июля.

Отметим, что максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, что суд в мае заменил на принудительные работы часть наказания бывшему руководителю главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеду Махачеву. 7 июня 2021 года он был приговорен к 7 годам и 6 месяцам заключения по делу о получении взятки в крупном размере. На смягчение наказания Махачеву, а также оправдание руководителя дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования резко отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, который заявил, что оно противоречит идеям справедливости и неизбежности наказания.

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