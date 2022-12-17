Вице-премьер Дагестана раскритиковал подрядчиков за недостроенные медпункты

17 декабря 2022, 10:23

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Подрядные организации сорвали сроки введения в эксплуатацию некоторых фельдшерско-акушерских пунктов в Дагестане, хотя ранее они были четко обозначены, заявил вице-премьер республики Мурад Казиев. Медпункты остаются недостроенными в Цунтинском, Чародинском, Тляратинском, Цумадинском и других районах, уточнила глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 декабря стало известно, что жители села Теречное в Хасавюртовском районе провели сход, на котором потребовали не закрывать местный медицинский пункт. До ближайшего села, в котором есть медпункт, около 50 километров, и в случае экстренной ситуации жители Теречного не успеют добраться до него, отметили комментаторы в соцсети. 16 декабря власти пообещали сохранить медпункт в селе Теречное.

Подрядные организации сорвали сроки сдачи в эксплуатацию новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), несмотря на то, что ранее были названы конкретные сроки введения их в строй, заявил заместитель председателя правительства Дагестана Мурад Казиев.

"У нас часть объектов, которые мы не ввели еще с 2021 года и часть объектов, которые мы должны ввести в этом году. Мы собирались буквально месяц назад, и на том совещании было чётко обозначено, что мы какие-то объекты сдаем пятого, какие-то десятого и пятнадцатого декабря. До 15 декабря все они должны были быть сданы. Однако на сегодняшний день эти обещания не выполнены. У нас нет готовых объектов", – сказал Казиев, слова которого приведены 16 декабря на сайте правительства Дагестана.

По информации, которой располагают власти республики, у подрядчиков нет объективных причин затягивания строительства, добавил он. "По ряду объектов готовность составляет 95%, по некоторым 80%, есть объекты, у которых строительная готовность меньше 70%. Если есть объекты, по которым 95% работы выполнено, вы уже соберитесь и доведите до ума. Добейте эти 5%", – подчеркнул Казиев.

В Цунтинском, Чародинском, Тляратинском, Цумадинском и в других районах строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) завершено на 90%, но подрядчики не доводят работу до конца, заявила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

"Кавказский узел" также писал, что 10 июня на сайте федерального телеканала вышел репортаж о фельдшерско-акушерских пунктах в Дагестане. В нем было сказано, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 12 июля глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерских пунктов. 19 июля Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

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