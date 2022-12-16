Власти Дагестана пообещали сохранить больницу в селе Теречное

16 декабря 2022, 01:30

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Больница села Теречное в Хасавюртовском районе закрыта не будет, часть невостребованного круглосуточного стационара переведут в формат дневного с сохранением всех специалистов, заявили "Кавказскому узлу" в Минздраве и правительстве Дагестана после схода обеспокоенных жителей.

Как информировал "Кавказский узел", жители села Теречное в Хасавюртовском районе провели сход с требованием не закрывать местную больницу. До ближайшего села, где есть медпункт, около 50 километров, в экстренном случае жители Теречного не успеют добраться до него, отметили комментаторы в соцсети.

Закрывать больницу в селе Теречное не планируется, речь идет только о переводе части коек из 15-коечного круглосуточного стационара в формат дневного стационара, заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы Минздрава Дагестана.

«Делается это из-за недостаточной загруженности коек. Часты случаи, когда жители села, находясь на лечении, старались уйти из круглосуточного стационара на ночь домой. Существующее количество круглосуточных коек невостребовано, а часть работы могут выполнить койки дневного стационара», - пояснил сотрудник ведомства.

Он отметил, что койки дневного стационара могут работать в две или три смены: пациент получает назначенную терапию и уходит домой.

Вопрос о больничном стационаре в селе Теречное обсуждался 13 декабря, когда в Хасавюртовский район приезжал премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«Никто закрывать стационар не будет. Его работа будет переформатирована, так как в круглосуточном режиме работать нерентабельно. Стационар переводят в формат дневного, он продолжит работать со всеми специалистами», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе правительства Дагестана.

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