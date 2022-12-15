Сельчане в Дагестане выступили против закрытия медпункта

15 декабря 2022, 08:31

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Жители села Теречное в Хасавюртовском районе провели сход, на котором потребовали от властей не закрывать местную больницу. До ближайшего села, в котором есть медпункт, около 50 километров, и в случае экстренной ситуации жители Теречного не успеют добраться до него, отметили комментаторы в соцсети.

14 декабря в Instagram-паблике* vestidagestan был опубликован ролик, на кадрах которого показаны несколько десятков человек, которые стоят на улице. Среди них стоит руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. Один из мужчин, обращаясь к Увайсову, сказал на кадрах видео: "Дадим слово каждому из сел [далее неразборчиво], пусть они тоже выскажут своё мнение насчет наших врачей, насчёт этой больницы, послушаем их тоже".

В описании видеоролика сказано, что власти хотят закрыть больницу в селе Теречное в Хасавюртовском районе, а персонал перевести в больницу села Ботаюрт. "Людям придется ехать по 50-60 километров при любой болезни и за любой справкой", – отметил автор публикации.

На 07.45 мск 15 декабря эта запись в Instagram-паблике* vestidagestan, на который подписаны около 283 тысяч пользователей, набрала 432 отметки "нравится" и 30 комментариев. Большую часть их авторов возмутили планы властей закрыть больницу в селе.

"На каком основании закрывают эту больницу? Ведь бывают критические случаи, когда человеку необходимо оказать первую квалифицированную помощь, и для этого в населённых пунктах должно быть медицинское учреждение", – подчеркнул пользователь ya_sofiy.

"Как можно закрывать больницу? Ботаюрт – это очень большое село, раньше жила в этом селе, езжу очень часто", – написала ira_2022ttt.

"До Ботаюрта люди не доедут, если первой помощи не оказать. С Хасавюрта скорая помощь едет час или полтора", – отметила aminatmagomedova289.

"Ничего нового не открывают в этой стране. Везде позакрывать надо же. Вот так и вымирают села", – заявил alex678000.

"В советское время открывали везде больницы, школы, детские сады, фабрики, заводы, а сейчас только закрывают", – заявил пользователь koma123835.

На 07.45 мск на сайтах Минздрава Дагестана и администрации Хасавюртовского района нет комментариев относительно закрытия больницы в селе Теречное.

"Кавказский узел" также писал, что 10 июня на сайте федерального телеканала вышел репортаж о фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в Дагестане. В нем было сказано, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 14 июня следователи в рамках проверки фельдшерско-акушерского пункта в Цунтинском районе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 12 июля глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерских пунктов. 19 июля Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

Напомним, что ранее жители Дагестана уже жаловались на проблему с медпунктами в селах. Так 16 января жители села Хушет были вынуждены отнести в соседнее село по горам на носилках беременную односельчанку, которой потребовалась госпитализация. 20 января чиновники отвергли упреки в неоказании помощи жительнице Хушета. 3 февраля односельчане увезли ее домой после выписки из больницы по горам на строительной тачке. Ребенка женщина потеряла.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.