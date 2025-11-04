Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ильгам Азаев и Гасан Казбеков убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1658 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 3 ноября власти и силовики назвали имена как минимум 1656 убитых в специальной военной операции на Украине бойцов из Дагестана.

Глава Буйнакска Махач Абдулмуслимов отчитался о вручении наград родным убитых в военной операции на Украине. Ордена и медали переданы родственникам рядового Ильгама Азаева и сержанта Гасана Казбекова, сообщил в своем Telegram-канале глава города.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1658 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.