Уроженец Дагестана получил срок за нападение на иудея в Волгограде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волгограде приговорил к двум с половиной годам колонии уроженца Дагестана Гасана Абукова, который напал на улице на иудея и избил его.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Житель Дагестана Гасан Абуков приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за нападение на иудея в Волгограде в июле 2024 года. Государственный обвинитель обжаловала приговор, требуя назначить Абукову четыре года строгого режима, однако Волгоградский облсуд, рассмотрев апелляцию, оставил срок наказания без изменения. Прокурор, требуя изменить приговор, указывала, что с 21 ноября 2024 года до 6 июля 2025 года Абуков скрывался от следствия и находился в розыске.

На материалы судебного дела, которое первоначально рассматривал Центральный райсуд Волгограда, обратил внимание краснодарский журналист Андрей Кошик. У потерпевшего экспертиза установила перелом челюсти со смещением осколков, что квалифицировано как вред здоровью средней тяжести, написал журналист в своем Telegram-канале.

Как следует из приговора, Гасан Абуков с приятелем заметили возле магазина сухофруктов в центре Волгограда мужчину в кипе и с кулоном в виде звезды Давида. Встреча вылилась в "конфликт на почве национальной и религиозной ненависти": по словам потерпевшего, уроженец Дагестана обратился к нему со словами: "Ты что, еврей?”, получил утвердительный ответ и начал высказывать в адрес еврейского народа обвинения в связи с израильско-палестинским конфликтом.

По словам свидетеля, Абуков спрашивал у оппонента, "почему в Израиле нападают на церкви и мечети”. Затем Абуков схватил его кулон в виде звезды Давида, высказался нецензурной бранью об этом символе и обо всех евреях, после чего начал избивать мужчину. Избиение продолжалось даже после того, как потерпевший упал: сперва Абуков использовал кулаки и ноги, позже - красный аварийный молоток для разбития стекол, говорится в тексте приговора на сайте суда.

Уроженец Дагестана в суде признал свою вину. Суд признал его рецидивистом, отметив, что Гасан Абуков ранее уже получал реальные сроки заключения за насильственные преступления.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

В июне 2024 года в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале – на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 – получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".