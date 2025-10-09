Росавиация закрыла аэропорт в Волгограде на фоне атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Волгоградской области отражают массированную атаку беспилотников, заявил глава региона. Аэропорт Волгограда временно прекратил прием и отправку самолетов.

Как писал "Кавказский узел", ограничения на полеты вводились в волгоградском аэропорту две ночи подряд, 7 и 8 октября, также ночью 8 октября был закрыт для самолетов аэропорт Ставрополя.

Сообщение о работе сил ПВО в Волгоградской области сегодня ночью распространила администрация региона. По словам губернатора Андрея Бочарова, территория области подвергается “массированной атаке” беспилотных летательных аппаратов.

“В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса, в настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний", - говорится в сообщении, опубликованном официальным Telegram-каналом в 2.21 мск. Данных о пострадавших в комментарии Бочарова нет.

Росавиация в 2.43 мск ввела временные ограничения в аэропорту Волгограда, прием и отправка самолетов прекращены, сообщил сегодня представитель Росавиации Артем Кореняко. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале.

Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, задерживается вылет рейсов в Калининград и Анталью, на прилет задержек не было. Данные об отмененных рейсах на табло отсутствуют.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

На встрече с лидерами думских фракций 18 сентября Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград, пользователи соцсетей высказали недовольство новым обсуждением этой темы.