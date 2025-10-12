Пункт временного размещения организован для жертв атаки БПЛА в Волгограде

Власти Волгограда предложили жильцам квартир, в которых разбиты окна в результате атаки беспилотников, разместиться в гостинице на время ремонтных работ. Учеников школы, поврежденной при атаке, решено временно перевести в другое образовательное учреждение.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 11 октября в Волгограде в результате атаки беспилотников были выбиты оконные стекла в трех многоквартирных домах на улице 50 лет Октября, а также в зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. Мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, потребовалась медицинская помощь.

В Красноармейском районе Волгограда начато восстановление стекол и оконных блоков в жилых домах, поврежденных в результате атаки БПЛА, сообщила в своем телеграм-канале администрация города.

"Определена подрядная организация, в жилых домах с участием коммунальных служб и УК проводятся замеры для составления общего реестра объектов, подлежащих восстановлению. Кроме разбитых окон, другого ущерба жилым помещениям не нанесено. Дома подключены ко всем ресурсам, включая отопление", - говорится в публикации.

Пункт временного размещения (ПВР) открыт недалеко от улицы 50 лет Октября. "Жители дома по ул. 50 лет Октября имеют возможность разместиться в ПВР, по поручению губернатора оперативно организованном в близлежащей гостинице", - сообщила мэрия.

Жильцы поврежденных квартир могут обратиться за материальной помощью в департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда, отмечается в сообщении.

В школе и детском саду, где выбиты оконные стекла, также началась подготовка к ремонту. "На время работ по восстановлению оконных блоков в здании школы № 124 все учащиеся будут переведены в лицей № 4, расположенный рядом. […] В детском саду № 274 продолжат функционировать 6 объединенных групп, малыши будут находиться в помещениях, окна в которых не были повреждены. Работы по замене оконных блоков организуют в период, когда в детском саду нет детей, включая выходные дни", - отчиталась мэрия.

По состоянию на 10.00 мск, под публикацией администрации не размещено ни одного комментария.