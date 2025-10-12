×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:02, 12 октября 2025

Пункт временного размещения организован для жертв атаки БПЛА в Волгограде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Волгограда предложили жильцам квартир, в которых разбиты окна в результате атаки беспилотников, разместиться в гостинице на время ремонтных работ. Учеников школы, поврежденной при атаке, решено временно перевести в другое образовательное учреждение.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 11 октября в Волгограде в результате атаки беспилотников были выбиты оконные стекла в трех многоквартирных домах на улице 50 лет Октября, а также в зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. Мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, потребовалась медицинская помощь.

В Красноармейском районе Волгограда начато восстановление стекол и оконных блоков в жилых домах, поврежденных в результате атаки БПЛА, сообщила в своем телеграм-канале администрация города.

"Определена подрядная организация, в жилых домах с участием коммунальных служб и УК проводятся замеры для составления общего реестра объектов, подлежащих восстановлению. Кроме разбитых окон, другого ущерба жилым помещениям не нанесено. Дома подключены ко всем ресурсам, включая отопление", - говорится в публикации.

Пункт временного размещения (ПВР) открыт недалеко от улицы 50 лет Октября. "Жители дома по ул. 50 лет Октября имеют возможность разместиться в ПВР, по поручению губернатора оперативно организованном в близлежащей гостинице", - сообщила мэрия.

Жильцы поврежденных квартир могут обратиться за материальной помощью в департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда, отмечается в сообщении.

В школе и детском саду, где выбиты оконные стекла, также началась подготовка к ремонту. "На время работ по восстановлению оконных блоков в здании школы № 124 все учащиеся будут переведены в лицей № 4, расположенный рядом. […] В детском саду № 274 продолжат функционировать 6 объединенных групп, малыши будут находиться в помещениях, окна в которых не были повреждены. Работы по замене оконных блоков организуют в период, когда в детском саду нет детей, включая выходные дни", - отчиталась мэрия.

По состоянию на 10.00 мск, под публикацией администрации не размещено ни одного комментария.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:03, 12 октября 2025
Угроза атаки беспилотников объявлена в Волгоградской области
08:03, 12 октября 2025
Трое военных из Волгоградской области убиты в боевых действиях
14:28, 11 октября 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
13:30, 11 октября 2025
Четыре человека арестованы по делу о беспорядках в Тбилиси
08:54, 11 октября 2025
Минобороны насчитало 34 сбитых дрона в двух регионах ЮФО
07:54, 11 октября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
11:02, 12 октября 2025
Волгоградцы раскритиковали систему оповещения о беспилотной опасности
09:03, 12 октября 2025
Угроза атаки беспилотников объявлена в Волгоградской области
08:03, 12 октября 2025
Трое военных из Волгоградской области убиты в боевых действиях
Виктор Момотов. Стоп-кадр видео журнала "Судья", https://vkvideo.ru/video-211040710_456239053?ref_domain=yastatic.net
19:28, 11 октября 2025
Юристы усомнились в возможности мирового соглашения по изъятию имущества у Момотова
14:28, 11 октября 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Обмен заключенными. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
10 октября 2025, 10:40
Москва и Баку освободили по одному арестованному после встречи президентов

Гела Мтивлишвили. Фото: Mtisambebi.ge
10 октября 2025, 02:10
ЕСПЧ начал рассматривать дело журналиста Мтивлишвили

Звиад Ратиани. Фото: https://www.interpressnews.ge/ka/article/473436-poet-zviad-ratianis-sakmeze-sasamartlo-zepiri-mosmenis-gareshe-imsjelebs
09 октября 2025, 18:20
Звиад Ратиани приговорен к заключению

Анастасия Цапок. Фото: https://www.instagram.com/p/C6j8Ro7ob1k/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
09 октября 2025, 16:52
Дочь Цапка лишена прав после аварии под Таганрогом

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше