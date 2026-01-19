Пользователей соцсетей возмутило молчание властей про ДТП с Адамом Кадыровым

Власти Чечни с 16 января молчат о ДТП с кортежем Адама Кадырова, отсутствие официальных заявлений и деталей только усиливает недоверие и порождает слухи, считают пользователи Facebook*, Instagram* и Telegram. Часть комментаторов выразила злорадство, другие же пользователи соцсетей напомнили, что аварии случаются с каждым, независимо от статуса.

Как писал "Кавказский узел", 16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его спутники. На следующий день Рамзан Кадыров опубликовал отчёт о совещании под руководством 18-летнего Адама Кадырова. Ролик был записан за день до предполагаемой аварии, выяснили журналисты.

Обсуждение постов в Facebook* "Кавказского узла" по теме ДТП в Грозном собрало к 15.00 мск более 500 комментариев, а в Instagram* - более 100 комментариев. Многие пользователи использовали язык вражды, однако в целом обсуждение свелось к теме двух ключевых вопросов: справедливости и доверия к власти, на фоне молчания о ДТП. Часть пользователей увидела в инциденте не просто ДТП, а символ "системы привилегий", где для одних действуют одни правила, а для других - совсем другие. Другие, напротив, призывают не превращать трагедию в политическое шоу и напоминают, что аварии случаются с каждым, независимо от статуса.

"Подобные истории усиливают недоверие к власти"

Некоторые пользователи уверены, что происшествие лишь подчеркивает существование в стране системы привилегий. Они считают, что обычные граждане никогда не получат такого уровня поддержки и внимания от государства 1 . "В стране дети умирают из-за денег, а тут лечение за счёт государства - это несправедливо", - написал Vladimir Volovik.

"Больница и ресурсы только для своих. Обычные люди даже не видят такой поддержки", - считает Юлия Абрам.

Комментаторы отмечают, что для "своих" всегда находятся ресурсы и "прикрытие", тогда как остальные люди остаются один на один с проблемами. Другие пользователи заметили, что подобные истории создают ощущение несправедливости и усиливают недоверие к власти и СМИ.

"Это не новость, а показуха. Почему именно это событие в центре внимания?" - отметила Наталья Васильева.

Другие пользователи обращают внимание на то, что ДТП - это трагедия, и в ней важно сохранять человечность. Они подчеркивают, что авария может случиться с каждым, и не стоит превращать это в повод для политических нападок или радости.

"Любой человек может попасть в аварию. Не нужно превращать это в шоу", - написал Гумбат Гусейнов

Многие также отмечают, что важнее думать о здоровье пострадавших и о помощи людям, чем обсуждать "политический смысл" события. "Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал", - заметила Надежда Карвецкая. "Дай Бог здоровья всем, кто сейчас в нём нуждается", - отметил Igorek Osetinskii.

По данным источников, ДТП произошло у дома торжеств "Сафия" на Старопромысловском шоссе в Путинском районе. Участок Старопромысловского шоссе, где произошло ДТП, перекрыт, сообщил сегодня оппозиционный властям Чечни телеграм-канал. Публикация проиллюстрирована видеороликом, автор которого демонстрирует в кадре перекрытую блоками и дорожными знаками часть трассы за регулируемым перекрестком и пешеходным переходом.

"Когда власть молчит, люди начинают верить любым версиям"

При этом некоторые комментаторы выражают сомнения в достоверности информации и считают, что событие "может использоваться в информационных целях". Они отмечают, что в таких ситуациях часто отсутствуют прозрачные доказательства и ясные детали, что усиливает недоверие к официальной версии.

"Если бы хотели разобраться, то давно бы дали официальную информацию. А так кажется, что что-то скрывают", - заметил Марат Алимов.

Пользователи отмечали, что отсутствие официальных заявлений и деталей усиливает недоверие и порождает слухи. Многие воспринимают молчание как попытку замять ситуацию. Комментаторы "Кавказского узла" задавались вопросом, почему не публикуют данные о пострадавших, не называют точную причину аварии.

"Молчание властей только усиливает слухи и домыслы, это всегда вызывает больше вопросов, чем ответы", - написала Ксения Орлова.

Свои комментарии под постами "Кавказского узла" про ДТП с участием сына Кадырова также оставляют пользователи Telegram. Так, пользователь Telegram под ником Blacklight проиллюстрировал свой комментарий мемом - созданным при помощи ИИ изображением черного "Мерседеса" G-класса, заваленного орденами и медалями, намекнув тем самым на многочисленную коллекцию наград Адама Кадырова. Награды и звания Адам Кадыров, которому тогда было 15 лет, начал получать в 2023 году, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" биографии Адама Кадырова.

"Почему не называют причины, не показывают место, не говорят о пострадавших? Это не честно по отношению к людям", - отметила Елена Воробьёва.

"Когда власть молчит, люди начинают верить любым версиям - это и есть информационная пустота", - написал Илья Соловьёв.

"Непонятно, почему так мало доказательств и деталей. Это вызывает сомнения", - считает Oksana Oksana.

Многие комментаторы выражает злорадство

Часть пользователей связывает ситуацию с общим контекстом власти и культом личности в Чечне. Многие также выражают мысль, что такие истории усиливают ощущение, что власть "отрывается от реальности" и "живет по своим правилам".

"Это пример того, как народ отдаёт власть проходимцам и потом страдает", - написал Андрій Ленківський.

"Здесь не про ДТП. Это про механизм унижения и систему, которая делает людей беззащитными", - считает Alex Mais.

"Это показательный пример того, как работает власть: для своих - одно, для остальных - другое”, - заметил Максим Ключников.

Наконец, значительная часть комментаторов выражает злорадство, считая происшествие "справедливым возмездием". Они воспринимают это как "карму" или урок для представителей власти и их окружения. При этом такие комментарии чаще всего содержали эмоциональный подтекст.