КЗЖ осудил преследование азербайджанских журналистов на фоне двух резонансных приговоров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Международный Комитет по защите журналистов призывает азербайджанские власти прекратить преследование журналистов, находящихся в изгнании. Заявление организации прозвучало полсле оглашения приговоров двум журналистам, работающим в политэмиграции – Севиндж Османгызы и Ганимату Захиду.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2025 года шесть политэмигрантов были заочно обвинены в Баку по уголовным делам. На допрос в Баку были вызваны руководитель YouTubе-канала Azerfredoom Гурбан Мамедов, руководитель YouTubе-канала Azad Soz Турал Садыглы, блогеры Мухаммед Мирзали, Эльшад Мамедов, Габиль Мамедов и предприниматель, бывший руководитель крупной азербайджанской компании Akkord Ильгар Гаджиев. 13 ноября 2025 года на допрос в Генпрокуратуру Азербайджана была вызвана уехавшая в США журналистка, руководитель YouTubе-канала Osmanqızı TV Севиндж Османгызы, в случае неявки ведомство пригрозило ей заочным приговором по статьям о призывах против государства и призывах к массовым беспорядкам.

Правозащитная кампания “Конец репрессиям в Азербайджане”, организованная азербайджанскими и иностранными активистами в середине 2024 года для привлечения международного внимания к политически мотивированных преследований в преддверии климатической конференции COP-29 в Баку, опубликовала в конце ноября 2025 года отчет об активизации заочного преследования азербайджанских политэмигрантов. Основным инструментом преследования находящихся за рубежом журналистов, активистов и правозащитников за критику властей Азербайджана стали заочные уголовные дела указал в своем анализе эксперт кампании, юрист Самед Рагимли.





Международный Комитет по защите журналистов призывает азербайджанские власти прекратить преследование журналистов, находящихся в изгнании после того, как суд 14 января заочно приговорил работающую в США журналистку Севиндж Османгызы к восьми годам лишения свободы по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и свержению государства. Это решение, отмечено в заявлении КЗЖ, поступившем корреспонденту «Кавказского узла» 19 января последовало за приговором о семилетнем тюремном заключении, вынесенным 23 декабря 2025 года азербайджанским судом, работающему во Франции журналисту Ганимату Захиду по обвинению в призывах к свержению государства.

Оба азербайджанских журналиста, получившие политическое убежище в странах проживания, заявили КЗЖ, что отрицают обвинения и рассматривают их как месть за свою журналистскую деятельность.

«Подавив независимую журналистику внутри страны посредством массовых арестов и фиктивных судебных процессов, азербайджанские власти теперь стремятся запугать ведущих журналистов-эмигрантов, чтобы заставить их замолчать», — заявила Гюльноза Саид, координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии. «Азербайджан должен остановить эти вопиющие транснациональные репрессии. Европейские государства и США должны обеспечить полную защиту журналистов-эмигрантов, преследуемых Азербайджаном», - добавила она.

Заочно осужденные журналисты сообщили КЗЖ, что единственная информация, которую они получили о выдвинутых против них обвинениях, содержится в кратких сообщениях в азербайджанских масс-медиа.

Османгызы назвала обвинения «полностью сфабрикованными». «Это то, что они используют против критиков, как внутри страны, так и за рубежом», — сказала она.

Османгызы, бывшая корреспондентка BBC, бежала из Азербайджана в 2012 году под давлением правительства за свою работу на ныне закрытой телекомпании ANS. С 2019 года она ведет YouTube-канал Osmanqizi TV, который насчитывает более 400 000 подписчиков и является одним из самых популярных в Азербайджане ресурсов для анализа текущих событий, сказано в заявлении КЗЖ.

В 2019 году КЗЖ сообщал о том, как проправительственные СМИ угрожали опубликовать интимные фотографии Османгызы, если она не прекратит свою деятельность. В 2024 году видный член парламента Азербайджана назвал ее «законной целью» для «нейтрализации любыми средствами», подчеркнуто в заявлении КЗЖ.

Суд в Баку 9 декабря 2025 года начал рассматривать дело живущего во Франции главреда газеты "Азадлыг" Ганимата Захида. Журналист отверг обвинение в призывах против государства, назвав уголовное дело преследованием за свою деятельность.

Захид, живущий в изгнании с 2011 года, является главным редактором оппозиционного издания «Азадлыг», которое заблокировано в Азербайджане с 2017 года и часто становится мишенью для властей. Он ведет популярный азербайджанский YouTube-канал Azərbaycan saatı (“Азербайджанский час»), насчитывающий более 400 000 подписчиков и освещающий актуальные события.

«Эти решения стали следствием беспрецедентных репрессий против гражданского общества и независимых СМИ в Азербайджане, начавшихся в конце 2023 года, в результате которых по меньшей мере 26 журналистов и работников СМИ в настоящее время находятся за решеткой. За последний год Азербайджан заочно предъявил серьезные уголовные обвинения десяткам находящимся в изгнании критикам правительства», - указывается в заявлении КЗЖ.

По мнению Османгызы, вынесенный ей приговор является также попіткой дискредитации YouTube-канала Osmanqizi TV с целью отпугнуть жителей Азербайджана от сотрудничества с журналисткой.

«В свое время, политик Али Алиев трижды был осужден к реальным срокам за интервью на моем канале. Давлению подвергались другие. Одних уговорами, других запугиваниями вынуждали выходить в эфир Osmanqizi TV. Не хочу называть их имена, чтобы вновь не подвергать этих людей рискам. Именно поэтому, очень часто по самым острым темам я сама выступаю на своем эфире, отказываясь от привычного формата журналистского интервью», - сказала Османгызы корреспонденту «Кавказского узла».

Вместе с тем, она считает приговор признанием властью значимости ее работы для общества. «В последние месяцы в Азербайджане угодным властям журналистам раздают медали «150-летие азербайджанской прессы» и потом их заставляют писать посты благодарности. А вынесенные мне и другим журналистам и блогером в изгнании, приговоры по абсурдным обвинениям, на самом деле являются нашими «наградами». Нам выносят аресты за то, что мы говорим о том, что беспокоит людей в Азербайджане, об их проблемах, о нарушении и попирании их прав, о произволе, с которым сталкиваются люди. Преследуя нас, открывая фиктивные уголовные дела, власти признают значимость нашей работы в объективном информировании общества», - сказала Османгызы.

Захид Захид саркастически прокомментировал свой приговор в соцсетях. «Я в прямом и переносном смысле считаюсь «зеком». В Баку суд по тяжким преступлениям приговорил меня к 7 годам лишения свободы. До, встречи в 2032 году!», - написал Захид на своей странице в Facebook*.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что Севиндж Мирзоева (Османгызы) и Ганимат Зайидов (Захид) действительно были приговорены соответственно 8 и 7 годам лишения свободы. Он отметил, что законодательство предусматривает заочное проведение судебных разбирательств.