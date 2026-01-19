×

Кавказский узел

19:42, 19 января 2026

Светлана Анохина заочно приговорена к пятилетнему сроку

Светлана Анохина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале признал живущую за рубежом журналистку и правозащитницу Светлану Анохину виновной в распространении фейков об армии и заочно приговорил ее к пяти годам заключения. 

Как писал "Кавказский узел", журналистка и правозащитница Светлана Анохина, обвиняемая в распространении "фейков" про армию, заочно арестована в Дагестане, по аналогичному делу проходит также 37-летний уроженец республики. Об уголовном деле по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ покинувшая Дагестан из-за угроз журналистка и правозащитница Светлана Анохина узнала из СМИ в апреле 2023 года. В сентябре 2024 года Анохина сообщила, что силовики приходили к ее 95-летней матери, чтобы взять у нее образец слюны. Анохина назвала эти действия запугиванием пожилой женщины. "При чем тут моя мама и ее слюна <...> С чем вы собираетесь ее сравнивать? С моими следами в интернете?" - возмутилась она. 

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули правозащитники. 

Правозащитницу Светлану Анохину заочно приговорили к 5 годам лишения свободы по статье о «фейках» о вооруженных силах России.

Советский районный суд Махачкалы заочно приговорил  правозащитницу, основательницу кризисного центра «Марем» Светлану Амирову (Анохину) к 5 годам лишения свободы по статье о «фейках» о ВС РФ (часть 1 статьи 207.3 УК РФ). Поводом для уголовного преследования стали две публикации Анохиной в соцсетях от 1 марта и 4 апреля 2022 года — о событиях в Украине и в частности в Буче, сообщил сегодня проект APUS.

Как следует из карточки дела на сайте Советского районного суда Махачкалы, дело Анохиной рассматривалось с 10 сентября 2025 года, последнее заседание было назначено на сегодня. О вынесенном решение на сайте суда не сообщается. Одна из сторон, задействованных в деле - Левашинский отдел судебных приставов.

Светлана Анохина — журналистка и правозащитница. Последние несколько лет публикуется в издании "Даптар", которое активно пишет о правах женщин и преступлениях против них на Кавказе. Основательница кризисного центра "Марем", который оказывает помощь женщинам, попавшим в трудную ситуацию.

Анохина в августе 2022 года рассказала "Кавказскому узлу", что она  и правозащитная организация "Марем" с 2020 смогли вывезти из Дагестана, Ингушетии и Чечни более 50 женщин, бежавших от домашнего насилия. "Изначально мы искали разные варианты. Если была возможность возвратиться, мы говорили с родственниками. Если семья была религиозной — старались воздействовать через муллу или религиозного авторитета в зависимости от того, были ли это приверженцы суфийского ислама или салафиты. Ну и эвакуация в крайнем случае. Сейчас осталась только эвакуация", – отметила она.

10 июня 2021 года дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в Махачкале в шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, чтобы забрать жительницу Чечни Халимат Тарамову, которая сбежала из республики. Находившиеся в шелтере правозащитница и журналистка Светлана Анохина, а также Ираида Смирнова и Майсарат Килясханова получили травмы. Их обвинили в сопротивлении полиции, но все задержанные были оправданы махачкалинским судом.

В июне 2024 года Советский райсуд Махачкалы признал нарушение прав Светланы Анохиной, Ираиды Смирновой и Майсарат Килясхановой, обязав МВД выплатить по три тысячи рублей каждой из них. Пострадавшие в иске требовали компенсации морального вреда в размере 445 тысяч, 519 тысяч и 630 тысяч рублей. Апелляционная инстанция в ноябре 2024 года увеличила сумму компенсаций с трех до 15 тысяч рублей. Сумма в 15 тысяч рублей для каждой пострадавшей не соответствует масштабу ущерба и нарушает принцип справедливости, указали юристы в кассационной жалобе. Кассационный суд отменил эти решения и вернул иск на новое рассмотрение.

В 2016 году Светлана Анохина за статью "Обрезанные женщины режут дочерей" стала обладателем премии для журналистов, пишущих о Кавказе. Конкурс проводится в память о дагестанском журналисте Ахмеднаби Ахмеднабиеве. Журналист "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен 9 июля 2013 года в селе Семендер в Дагестане. 

* внесены Минюстом в реестр иноагентов.
** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
