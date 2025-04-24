RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:15, 24 апреля 2025

Кассационный суд отменил решение о компенсации активисткам центра "Марем"

Женщины в зале суда. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил решения первой и второй инстанций относительно компенсаций сотрудницам шелтера "Марем" в Дагестане, дело направлено в первую инстанцию на новое рассмотрение. 

Как писал "Кавказский узел", в июне 2024 года Советский райсуд Махачкалы признал нарушение прав Светланы Анохиной, Ираиды Смирновой и Майсарат Килясхановой, обязав МВД выплатить по три тысячи рублей каждой из них. Пострадавшие в иске требовали компенсации морального вреда в размере 445 тысяч, 519 тысяч и 630 тысяч рублей. Апелляционная инстанция в ноябре 2024 года увеличила сумму компенсаций с трех до 15 тысяч рублей. Сумма в 15 тысяч рублей для каждой пострадавшей не соответствует масштабу ущерба и нарушает принцип справедливости, указали юристы в кассационной жалобе.

10 июня 2021 года дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в Махачкале в шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, чтобы забрать жительницу Чечни Халимат Тарамову, которая сбежала из республики. Находившиеся в шелтере правозащитница и журналистка Светлана Анохина, а также Ираида Смирнова и Майсарат Килясханова получили травмы. Их обвинили в сопротивлении полиции, но все задержанные были оправданы махачкалинским судом.

Суд сегодня рассмотрел две кассационные жалобы - жалобу сотрудниц шелтера на недостаточность компенсаций и жалобу МВД, которое просило отменить компенсации. После этого было вынесено решение об отмене решений первой и второй инстанции. Мотивы этого решения пока не известны - оглашена была только резолютивная часть. 

В "Команде против пыток"*, которая представляет интересы потерпевших, итогом сегодняшнего суда остались недовольны. "Мы ожидали полного удовлетворения исковых требований", - отметили в КПП*. 

Инициативная группа "Марем" помогает с эвакуацией девушкам из трех республик - Дагестана, Чечни и Ингушетии, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" ее руководительница Светлана Анохина. Из остальных регионов Кавказа обращений почти не бывает. 

Самые важные для нас кейсы - это когда нам удается заставить работать закон внутри России

В 2024 году "Марем" помогла с эвакуацией 20 женщинам, с начала 2025 года помощь с эвакуацией получили восемь заявительниц. Обращений становится больше, сказала Анохина. "Я не думаю, что это связано с тем, что так сильно изменилась ситуация. Просто больше девушек подрастает, которые подписаны на разные каналы, читают о правах женщин и понимают, что что-то неправильное творится у них в жизни", - предположила она.

Кроме того, "Марем" оказывает юридическую и психологическую помощь. "Бывает помощь, когда женщина находится в бегах, а ее ребенок нуждается в лечении или в дистанционном обучении, это мы тоже берём на себя, если есть ресурсы", - пояснила Анохина.

Активистка отметила важность огласки таких кейсов. "Самые важные для нас кейсы - это когда нам удается заставить работать закон внутри страны. Как это было с делом Айшат Магомедовой, которую родители похитили из Москвы, из квартиры подруги, загрузили в машину в пижаме, избили и увезли в Дагестан. И там нам удалось заставить работать полицию. Подруга с адвокатом отправились в Следственный комитет, заставили принять заявление по статье "Похищение", дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, и девушку удалось освободить", - напомнила Анохина.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

*включены в реестр иностранных агентов

**деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:38, 24 апреля 2025
Боец из Ростовской области убит в военной операции
03:40, 24 апреля 2025
Гражданин Азербайджана осужден за сотрудничество с армянской разведкой
02:40, 24 апреля 2025
Двое военных из Краснодара убиты на Украине
00:43, 24 апреля 2025
Армения обвинила Азербайджан в обстреле жилого дома
16:55, 23 апреля 2025
Два бойца из Калмыкии убиты на Украине
13:58, 23 апреля 2025
3
 Проезд к восьми селам Дагестана закрыт после разрушения переправы
Все события дня
Новости
Военная операция. Фото: https://z.mil.ru
12:49, 24 апреля 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6300
Публичный коллективный намаз. Скриншот фото https://www.lada.kz/world-news/137408-vlasti-rossiiskogo-regiona-predupredili-o-nedopustimosti-publichnykh-namazov-kadyrov-vozmushchen.html
22:32, 22 апреля 2025
Аналитики оценили правомерность идеи о запрете публичных намазов на Ставрополье
На месте нападения. 14 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/serdalo_ingushetii/56438
01:41, 22 апреля 2025
За неделю с 14 по 20 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек
Беспорядки в Махачкале. Октябрь 2023 г. Фото: Report.azhttps://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/
03:10, 21 апреля 2025
Свидетели обвинения не опознали подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Вернувшиеся из плена бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 19.04.25, https://t.me/mod_russia/51495.
19:22, 19 апреля 2025
Бойцы из девяти регионов юга России возвращены в рамках обмена военнопленными
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Блогеры
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
10:27, 6 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Экологу Сергею Легкобитову из Кавминвод уменьшили срок лишения свободы
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Фото
14:38, 30 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело фальшивомонетчиков. Деньги печатали на принтере
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
На месте перестрелки в Дербенте. 23 апреля 2025 г. Скриншот видео https://dagestan-news.net/society/2025/04/23/162645.html
24 апреля 2025, 15:20
Вооруженный инцидент в Дербенте стал минимум вторым за полгода в Дагестане

Военная операция. Фото: https://z.mil.ru
24 апреля 2025, 12:49
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6300

Факельное шествие в Ереване. Фото: Нарек Алексанян https://hetq.am
23 апреля 2025, 18:52
Жители Еревана почтили память жертв геноцида факельным шествием

Уборка пляжей Анапы от мазута. Фото t.me/opershtab23
23 апреля 2025, 12:58
Новые выбросы мазута найдены на трех пляжах в Анапе

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше