Кассационный суд отменил решение о компенсации активисткам центра "Марем"

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Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил решения первой и второй инстанций относительно компенсаций сотрудницам шелтера "Марем" в Дагестане, дело направлено в первую инстанцию на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2024 года Советский райсуд Махачкалы признал нарушение прав Светланы Анохиной, Ираиды Смирновой и Майсарат Килясхановой, обязав МВД выплатить по три тысячи рублей каждой из них. Пострадавшие в иске требовали компенсации морального вреда в размере 445 тысяч, 519 тысяч и 630 тысяч рублей. Апелляционная инстанция в ноябре 2024 года увеличила сумму компенсаций с трех до 15 тысяч рублей. Сумма в 15 тысяч рублей для каждой пострадавшей не соответствует масштабу ущерба и нарушает принцип справедливости, указали юристы в кассационной жалобе.

10 июня 2021 года дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в Махачкале в шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, чтобы забрать жительницу Чечни Халимат Тарамову, которая сбежала из республики. Находившиеся в шелтере правозащитница и журналистка Светлана Анохина, а также Ираида Смирнова и Майсарат Килясханова получили травмы. Их обвинили в сопротивлении полиции, но все задержанные были оправданы махачкалинским судом.

Суд сегодня рассмотрел две кассационные жалобы - жалобу сотрудниц шелтера на недостаточность компенсаций и жалобу МВД, которое просило отменить компенсации. После этого было вынесено решение об отмене решений первой и второй инстанции. Мотивы этого решения пока не известны - оглашена была только резолютивная часть.

В "Команде против пыток"*, которая представляет интересы потерпевших, итогом сегодняшнего суда остались недовольны. "Мы ожидали полного удовлетворения исковых требований", - отметили в КПП*.

Инициативная группа "Марем" помогает с эвакуацией девушкам из трех республик - Дагестана, Чечни и Ингушетии, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" ее руководительница Светлана Анохина. Из остальных регионов Кавказа обращений почти не бывает.

Самые важные для нас кейсы - это когда нам удается заставить работать закон внутри России

В 2024 году "Марем" помогла с эвакуацией 20 женщинам, с начала 2025 года помощь с эвакуацией получили восемь заявительниц. Обращений становится больше, сказала Анохина. "Я не думаю, что это связано с тем, что так сильно изменилась ситуация. Просто больше девушек подрастает, которые подписаны на разные каналы, читают о правах женщин и понимают, что что-то неправильное творится у них в жизни", - предположила она.

Кроме того, "Марем" оказывает юридическую и психологическую помощь. "Бывает помощь, когда женщина находится в бегах, а ее ребенок нуждается в лечении или в дистанционном обучении, это мы тоже берём на себя, если есть ресурсы", - пояснила Анохина.

Активистка отметила важность огласки таких кейсов. "Самые важные для нас кейсы - это когда нам удается заставить работать закон внутри страны. Как это было с делом Айшат Магомедовой, которую родители похитили из Москвы, из квартиры подруги, загрузили в машину в пижаме, избили и увезли в Дагестан. И там нам удалось заставить работать полицию. Подруга с адвокатом отправились в Следственный комитет, заставили принять заявление по статье "Похищение", дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, и девушку удалось освободить", - напомнила Анохина.