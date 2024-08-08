Айшат Магомедова вернулась в Москву

08 августа 2024, 19:48

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Отец Айшат Магомедовой по требованию следователя отдал ей телефон, а затем позволил вернуться в Москву. Девушка находится в безопасности, сообщили правозащитники.

"Как писал "Кавказский узел", Следком отказался принять заявление о похищении Айшат Магомедовой, сообщила 6 августа ее подруга. Сотрудники правоохранительных органов обязаны провести проверку заявления о похищении, родным Айшат, которые увезли ее силой в Дагестан, может грозить уголовная ответственность, подчеркнули юристы. Следователь опросил в Махачкале Айшат Магомедову и зафиксировал побои, а после этого отвез ее к родным в Кизилюрт, сообщили правозащитники. Айшат Магомедова возвращена родным, несмотря на признаки семейного насилия, возмутились они.

Родственники 31 июля силой забрали из московской квартиры сбежавшую от домашнего насилия жительницу Кизилюрта Айшат Магомедову. Девушка жива и находится у родных в Кизилюрте. В полиции подруге и адвокату показали видеозапись, на которой Айшат с кровоподтеками на лице, просит "не поднимать шумиху", сообщили правозащитники.

7 августа после медицинского освидетельствования и снятия побоев следователь отвез Айшат обратно к родственникам. Но потребовал, чтобы ей дали воспользоваться телефоном. Отец отдал Айшат ее документы и сказал, что она может идти, куда хочет, сообщила сегодня правозащитная группа "Марем".

"Айшат сразу же связалась с подругами и попросила помочь ей вернуться в Москву. Ей купили билет на ближайший самолет, вызвали такси. Сейчас она снова со своими друзьями, ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

К сообщению в Telegram-канале "Марем" приложена видеозапись, на которой Айшат Магомедова и ее подруга Лиза едут в машине. "Со мной все хорошо, я нахожусь в Москве и родители меня отпустили", - заявила Айшат Магомедова на видеозаписи. Как следует из видео, у нее гематома под левым глазом.

Лиза поблагодарила активистов, полицию, журналистов, которые помогали в разрешении ситуации.

Правозащитники назвали возвращение Айшат победой всех тех, кто поддерживал ее и освещал эту историю. "Без огласки про Айшат могли бы вообще не узнать. На требования Лизы не обратили бы внимания, глава СК не потребовал бы взять это дело под контроль", - говорится в сообщении группы "Марем".

Пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS (внесена в реест иноагентов) Александра Мирошникова заявила ранее "Кавказскому узлу", что силовики обязаны проверить действия родителей Айшат. "В данной ситуации и в полицию, и в СК были поданы заявления, в которых содержалось сообщение о преступлении, поэтому полиция и Следком обязаны провести проверку», - сказала она «Кавказскому узлу».

По ее словам, родители девушки совершили преступление, похитив дочь. "Действия родных в день похищения следует трактовать как похищение. И это уголовное преступление, совершенное при свидетелях", - указала она.

"Кавказский узел" также писал, что в аналогичном случае 19-летней этнической чеченке Лии Заурбековой, сбежавшей от семьи в Красногорске из-за постоянного давления, удалось уехать за границу. До этого родные объявили ее в розыск и нашли в Москве. 16 мая они окружили отделение полиции, где находилась девушка, но полицейские пообещали правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Заурбековой, девушке удалось при помощи адвоката покинуть отдел полиции. Заурбекова, покинувшая страну, попросила ее не искать и заявила, что опасается принудительного возвращения в семью, так как ее побег привлек внимание Адама Делимханова. Сбежать из семьи Заурбекову вынудило физическое и психологическое насилие в семье, подчеркнули правозащитники. "Кавказский узел" подготовил видеоролик "Как Лия Заурбекова сбежала от семьи и кадыровцев".

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