Айшат Магомедова. Коллаж "Кавказского узла". Стоп-кадр видео "Марем" от 06.08.24, https://t.me/marem_group/778

07 августа 2024, 17:54

Правозащитников возмутили действия следствия в отношении Айшат Магомедовой

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Следователь опросил в Махачкале Айшат Магомедову и зафиксировал побои, а после этого отвез ее к родным в Кизилюрт, сообщили правозащитники. Айшат Магомедова возвращена родным, несмотря на признаки семейного насилия, возмутились они.

Как писал "Кавказский узел", Следком отказался принять заявление о похищении Айшат Магомедовой, сообщила  6 августа ее подруга. Сотрудники правоохранительных органов обязаны провести проверку заявления о похищении, родным Айшат, которые увезли ее силой в Дагестан, может грозить уголовная ответственность, подчеркнули юристы.

Родственники 31 июля силой забрали из московской квартиры сбежавшую от домашнего насилия жительницу Кизилюрта Айшат Магомедову. Девушка жива и находится у родных в Кизилюрте. В полиции подруге и адвокату показали видеозапись, на которой Айшат с кровоподтеками на лице, просит "не поднимать шумиху", сообщили правозащитники.

Айшат Магомедова сегодня  с телефона следователя позвонила своей подруге, так как ее телефон разбил отец. "Ее опросили и отвезли на судебно-медицинское освидетельствование. Сняли побои. А потом следователь повез Айшат домой. Потому что побоялся, что иначе на него подадут заявление о "халатности и похищении", - сообщила сегодня правозащитная группа "Марем".

Правозащитников возмутили действия следователя. "Как можно было додуматься отвезти избитую девушку обратно в дом, из которого она вышла в синяках, нам непонятно. Есть некоторые сомнения в том, что следователь действует беспристрастно. Особенно после того, как он узнал, что телефон Айшат разбит, карты и деньги у нее забрали, запугали и избили", - говорится в сообщении в Telegram-канале правозащитной группы.

Они отметили, что после того как дело получило огласку и привлекло внимание главы Следкома Александра Бастрыкина, отец был готов отпустить Айшат. "Побои снимали в Махачкале. Айшат могла бы уже сегодня улететь, ее подруги готовы были купить ей билет, но вместо этого ее везут назад в Кизилюрт к родственникам, от которых она сбежала. Как такое возможно?" - спросили правозащитники.

6 августа Следком сообщил, что обращение подруги Айшат Магомедовой о похищении девушки родственниками привлекло внимание главы Следкома Александра Бастрыкина. "В социальных медиа опубликовано видеообращение девушки, которая сообщает, что ее подругу похитили и насильно увезли в Республику Дагестан. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Москве Саксину В.В. представить доклад по ситуации и при наличии оснований незамедлительно организовать проверку. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в аналогичном случае 19-летней этнической чеченке Лии Заурбековой, сбежавшей от семьи в Красногорске из-за постоянного давления, удалось уехать за границу. До этого родные объявили ее в розыск и нашли в Москве. 16 мая они окружили отделение полиции, где находилась девушка, но полицейские пообещали правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Заурбековой, девушке удалось при помощи адвоката покинуть отдел полиции. Заурбекова, покинувшая страну, попросила ее не искать и заявила, что опасается принудительного возвращения в семью, так как ее побег привлек внимание Адама Делимханова. Сбежать из семьи Заурбекову вынудило физическое и психологическое насилие в семье, подчеркнули правозащитники. "Кавказский узел" подготовил видеоролик "Как Лия Заурбекова сбежала от семьи и кадыровцев".

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Примечание:

"Никях стал ширмой для ранних браков на Северном Кавказе", "Исследователи назвали условия ранних и принудительных браков на Северном Кавказе", "Правозащитницы отметили рост числа случаев домашнего насилия на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

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