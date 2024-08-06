Юристы указали на обязанность следствия проверить заявление о похищении Магомедовой

06 августа 2024, 15:46

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Следком отказался принять заявление о похищении Айшат Магомедовой, сообщила ее подруга. Сотрудники правоохранительных органов обязаны провести проверку заявления о похищении, родным Айшат, которые увезли ее силой в Дагестан, может грозить уголовная ответственность, подчеркнули юристы.

Как писал "Кавказский узел", родственники 31 июля силой забрали из московской квартиры сбежавшую от домашнего насилия жительницу Кизилюрта Айшат Магомедову. Девушка жива и находится у родных в Кизилюрте. В полиции подруге и адвокату показали видеозапись, на которой Айшат с кровоподтеками на лице, просит "не поднимать шумиху", сообщили правозащитники.

Подруга Айшат Магомедовой, которую на прошлой неделе родственники насильно увезли в Дагестан, обратилась в Следственный Комитет по факту ее избиения и похищения.

"Вчера я подала заявление в Следственный комитет о ее похищении. Но они отказались его принимать как заявление о преступлении, они считают, что это обычное обращение, а это значит, что я буду ждать ответа 30 дней", - сообщила Лиза, на опубликованном в телеграм-канале правозащитного проекта «Марем» видео.

"Лиза столкнулась с проблемой, которой мы боялись: ее заявление приняли как обращение, а не как сообщение о совершении преступления, а это — две совершенно разные вещи. По сообщению о совершении преступления обязаны провести доследственную проверку и предоставить ответ в течение трех дней. А по обращению проводить доследственную проверку НЕ обязаны, а срок ответа — 30 дней. При этом сам ответ может быть формальным. Что за это время случится с Айшат?», - говорится в публикации.

Правоохранительные органы крайне неохотно занимаются делами, связанными с семейным насилием. Уголовные дела зачастую просто не возбуждают, в расчете на то, что в семье сами разберутся

Полиция обязана провести проверку заявления о похищении, считает юрист Центра защиты прав человека "Мемориал (признан иностранным агентом)".

"Но проблема в том, что наши правоохранительные органы крайне неохотно занимаются делами, связанными с семейным насилием. Уголовные дела зачастую просто не возбуждают, в расчете на то, что в семье сами разберутся. Нередко родственники вынуждают члена семьи, подвергшегося насилию, заявлять, что он или она претензий не имеют. Данное происшествие вполне может оказаться в итоге одним из таких случаев», - сказала юрист "Кавказскому узлу».

По ее словам, похитив Айшат, родители допустили грубые нарушения Уголовного кодекса.

"Усматриваются признаки целого ряда уголовно наказуемых деяний. Это и незаконное проникновение в жилище и нанесение побоев и похищение. За похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, предусмотрено наказание до двенадцати лет лишения свободы", - отметила она.

С ней согласен московский юрист Евгений Черноусов. "Полиция обязана принимать заявление о похищении девушки и провести соответствующую проверку. Тем более, что у заявителя есть видео, где видно, как девушку силой сажают в машину и увозят. Даже если это ее родители, то полиция обязана установить этот факт, получить от Айшат показания, что она не имеет никаких претензий и после этого сообщить о результатах проверки заявителю», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, в случае если у Айшат будут претензии, то родным может грозить реальные сроки. "Согласно 116-ой статьи УК РФ за побои грозит лишение свободы до двух лет. А за похищение грозит 5-10 лет лишения свободы, согласно 126-ой статьи УК РФ. Но обязательно нужны показания девушки против родных. С учетом того, что мы имеем дело с довольно распространенной на Кавказе проблемой, то не думаю, что возбуждение уголовного дела возможно", - отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что родственники 19-летней этнической чеченки Лии Заурбековой, сбежавшей от семьи в Красногорске из-за постоянного давления, объявили ее в розыск и нашли в Москве. 16 мая они окружили отделение полиции, где находилась девушка, но полицейские пообещали правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Заурбековой, девушке удалось при помощи адвоката покинуть отдел полиции. Заурбекова, покинувшая страну, попросила ее не искать и заявила, что опасается принудительного возвращения в семью, так как ее побег привлек внимание Адама Делимханова. Сбежать из семьи Заурбекову вынудило физическое и психологическое насилие в семье, подчеркнули правозащитники. "Кавказский узел" подготовил видеоролик "Как Лия Заурбекова сбежала от семьи и кадыровцев".

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