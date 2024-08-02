Айшат Магомедова. Фото: https://t.me/svobodapodcast/867

02 августа 2024, 16:21

Правозащитники сообщили о местонахождении Айшат Магомедовой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Айшат Магомедова, которую  31 июля похитили  в Москве родственники, жива и находится у родных в Кизилюрте. В полиции подруге и адвокату показали видеозапись, на которой Айшат с кровоподтеками на лице, просит "не поднимать шумиху", сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", родственники силой забрали из московской квартиры сбежавшую от домашнего насилия жительницу Кизилюрта Айшат Магомедову. Правозащитники полагают, что девушке грозит опасность.

18-летняя Айшат Магомедова находится у родных в Кизилюрте, сообщил сегодня правозащитный проект "Марем".

Когда адвокат и подруга Айшат Магомедовой пришли в отделение полиции, сотрудница ОВД "Люблино", показала им видео, на котором она говорит, что  она здорова, а шумиху поднимать не нужно. Однако на кадрах отчетливо видны кровоподтеки на лице и руках девушки, сообщили правозащитники. "Учитывая обстоятельства, есть все основания утверждать, что запись сделана под давлением родственников", - отметили они.

По словам подруги Айшат, представитель полиции заявила, что от заявления о похищении девушки "толку не будет"". Сотрудница полиции заявила, что "это ее родители, девушка загуляла и вернули ее домой". "Провели проверку, ну кровоподтеки, может, уму учили. Плохо училась, наверное. Мы отправим поручение дагестанским сотрудникам ее опросить и получим опрос, что у нее все в порядке", - приводятся в сообщении слова сотрудницы полиции, которые передала подруга Айшат.

Правозащитники заявили, что намерены подать заявление о похищении. "Мы не верим, что с избитой девушкой, которую насильно выволокли из дома, которая сбежала после многих лет истязаний, может быть все в порядке", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что родственники 19-летней этнической чеченки Лии Заурбековой, сбежавшей от семьи в Красногорске из-за постоянного давления, объявили ее в розыск и нашли в Москве. 16 мая они окружили отделение полиции, где находилась девушка, но полицейские пообещали правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Заурбековой, девушке удалось при помощи адвоката покинуть отдел полиции.  Заурбекова, покинувшая страну, попросила ее не искать и заявила, что опасается принудительного возвращения в семью, так как ее побег привлек внимание Адама Делимханова. Сбежать из семьи Заурбекову вынудило физическое и психологическое насилие в семье, подчеркнули правозащитники. "Кавказский узел" подготовил видеоролик "Как Лия Заурбекова сбежала от семьи и кадыровцев".

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Примечание:

"Убийство в Назрани напомнило о проблеме "убийств чести" на Северном Кавказе", "Огласка повлияла на интерес прокуратуры к истории Седы Сулеймановой", "Жительница Ингушетии рассказала историю побега от домашнего насилия".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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