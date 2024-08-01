Правозащитники сообщили о похищении родственниками жительницы Кизилюрта

01 августа 2024, 16:30

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Родственники силой забрали из московской квартиры сбежавшую от домашнего насилия жительницу Кизилюрта Айшат Магомедову. Правозащитники полагают, что девушке грозит опасность.

Айшат Магомедова, которая ушла из дома из-за семейного насилия, похищена родственниками в Москве, сообщила сегодня правозащитная группа "Марем".

По словам правозащитников, девушка обратилась за помощью месяц назад. "Она хотела уйти из дома из-за постоянного давления со стороны родственников. Она родилась в Дагестане, в городе Кизилюрт. По словам девушки, с детства ее били и унижали, говорили, что она не имеет права на собственное мнение и жизнь", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Марем".

Когда Айшат стала старше, ее отпустили учиться в Москву - под присмотр двух теток. Ей даже удалось выйти на работу, но контроль лишь усиливался. Айшат приняла решение уйти из дома и свести общение с семьей к минимуму.

Когда Айшат решила уйти на съемную квартиру, она написала матери сообщение. “Мне не нужно постороннее мнение касательно моих действий, так как я совершеннолетний человек и мы все живем по законам Российской Федерации. Не нужно искать способы взаимодействия со мной, потому что это ни к чему не приведет. я не прошу от вас никакой финансовой или психологической поддержки, мне от вас ничего не нужно. Все, на что я рассчитываю — это понимание и принятие… Со мной все в порядке, меня никто не похищал. У меня есть все возможности, чтобы жить эту жизнь как хочется мне. Иногда я буду выходить на связь, чтобы вы знали, что со мной все хорошо”, - процитировали правозащитники фрагмент сообщения.

Однако за месяц Айшат находили несколько раз, однажды родственники девушки выбили дверь в квартиру, где она жила с подругой. Девушка была очень напугана, но ей показалось, что с родственниками удалось договориться.

31 июля девушку похитили родственники, проинформировали правозащитники.. "В московскую квартиру, где жила Айшат вместе с подругой, вломились ее родственники - мать, отец и тетя. По словам подруги девушки, Айшат повалили на кровать и начали бить. Отец наносил удары по лицу, по животу, по ногам. Родственники выпотрошили все бумаги, которые нашли в комнате, и забрали паспорт Айшат. Саму ее выволокли на улицу в шортах и футболке. Подруга и соседка Айшат позвонила в экстренную службу, но помощи не получила. В магазине по соседству ей показали запись с камеры, где видно, как Айшат тащат за руки и за ноги, она кричит и вырывается" - говорится в сообщении.

К сообщению также приложено видео, которое записала подруга Айшат. На видео слышны крики и рыдания девушки.

Правозащитники предположили, что Айшат везут в Кизилюрт. "У нас есть все основания думать, что жизни и здоровью девушки грозит опасность!", - заявили они.

Айшат Магомедовой - 18 лет, она учится в медколледже в Москве, рассказала ее подруга проекту "Свобода (не) за горами". "Айшат рассказывала, что в детстве ей приходилось драться с отцом прямо до крови. Например, прошлым летом, когда она приехала в Дагестан, он мог просто подойти и ударить ее, чтобы "проверить силы"", — приводятся в Telegram-канале проекта слова подруги.

"Кавказский узел" также писал, что родственники 19-летней этнической чеченки Лии Заурбековой, сбежавшей от семьи в Красногорске из-за постоянного давления, объявили ее в розыск и нашли в Москве. 16 мая они окружили отделение полиции, где находилась девушка, но полицейские пообещали правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Заурбековой, девушке удалось при помощи адвоката покинуть отдел полиции. . Заурбекова, покинувшая страну, попросила ее не искать и заявила, что опасается принудительного возвращения в семью, так как ее побег привлек внимание Адама Делимханова. Сбежать из семьи Заурбекову вынудило физическое и психологическое насилие в семье, подчеркнули правозащитники ."Кавказский узел" подготовил видеоролик "Как Лия Заурбекова сбежала от семьи и кадыровцев".

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