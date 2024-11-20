Суд увеличил компенсации трем задержанным в махачкалинском шелтере

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Апелляционная инстанция увеличила с трех до 15 тысяч размер компенсаций трем женщинам, которых силовики избили при задержании в махачкалинском шелтере, когда пришли за уроженкой Чечни Халимат Тарамовой.

Как писал "Кавказский узел", в июне Советский райсуд Махачкалы признал нарушение прав Светланы Анохиной, Ираиды Смирновой и Майсарат Килясхановой и обязал МВД выплатить по 3000 рублей каждой из них. При этом пострадавшие в иске требовали компенсации морального вреда в размере 445 тысяч, 519 тысяч и 630 тысяч рублей. Представитель МВД в суде просил отклонить их требования.

Верховный суд Дагестана сегодня увеличил в пять раз – до 15 тысяч рублей - размер компенсации морального вреда Анохиной, Смирновой и Килясхановой за действия полицейских Махачкалы. При этом апелляционный суд огласил только резолютивную часть решения. Будут ли представители истиц его обжаловать, зависит от содержания мотивированного решения, сообщил "Кавказскому узлу" представитель "Команды против пыток" (организация включена в реестр иностранных агентов).

Компенсация в размере 15 000 не является справедливой

Размер компенсации он назвал несправедливым. "Мы считаем, что компенсация в размере 15 000 не является справедливой, поскольку истицам были причинены телесные повреждения в ходе доставления в отдел полиции, и они целые сутки подвергались административному задержанию по делу, которое было прекращено в связи с отсутствием в их действиях состава административного правонарушения", - сказал он.

Заседание было назначено на 11.50 мск сегодня, указано в карточке дела на сайте Верховного суда Дагестана. По состоянию на 13.54 мск, в карточке дела не опубликована информация об итогах заседания и решении суда.

Напомним, 10 июня 2021 года дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в Махачкале в шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, чтобы забрать жительницу Чечни Халимат Тарамову, которая сбежала из республики, пожаловавшись на домашнее насилие. Находившиеся в шелтере правозащитница и журналистка Светлана Анохина, а также Ираида Смирнова и Майсарат Килясханова получили различные травмы. Их обвинили в сопротивлении полиции, но все задержанные были оправданы махачкалинским судом, который не нашел в их действиях состава преступления.

По словам Халимат Тарамовой, родственники пытались изменить ее сексуальную ориентацию обрядом "изгнания джиннов". "Кавказский узел" подготовил видео об истории Тарамовой, которая примечательна тем, что большинство подобных случаев не выходит в публичное пространство.

Если гомосексуальных мужчин преследуют силовики, то судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

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