Суд признал нарушение прав задержанных в махачкалинском шелтере

17 июня 2024, 17:05

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Райсуд в Махачкале обязал МВД выплатить компенсации трем женщинам, которых силовики избили при задержании в шелтере, когда пришли за уроженкой Чечни Халимат Тарамовой.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня 2021 года дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в Махачкале в шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, чтобы забрать жительницу Чечни Халимат Тарамову, которая сбежала из республики, пожаловавшись на домашнее насилие. Находившиеся в шелтере правозащитница и журналистка Светлана Анохина, а также Ираида Смирнова и Майсарат Килясханова получили различные травмы. Их обвинили в сопротивлении полиции, но все задержанные были оправданы махачкалинским судом, который не нашел в их действиях состава преступления. В сентябре 2023 года ЕСПЧ признал нарушение прав Анохиной, Смирновой и Килясхановой.

Советский райсуд Махачкалы обязал МВД выплатить каждой из трех женщин по 3000 рублей, при том, что сами женщины запрашивали компенсацию в 1,5 миллиона рублей суммарно, сообщает сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "Команда против пыток"*.

"Я считаю, что это издевательство. Но сам факт того, что они признали, что было допущено правонарушение, а на мой взгляд — преступление, уже радует", - приводится в публикации комментарий Светланы Анохиной.

Согласно тексту решения, опубликованному 10 июня в карточке дела на сайте суда, пострадавшие в иске требовали компенсации морального вреда в размере 445 тысяч, 519 тысяч и 630 тысяч рублей.

Представитель МВД в суде не признал требования истцов и просил отклонить их. "Поскольку установлен факт незаконного задержания истцов и составлении протоколов об административном правонарушении, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации морального вреда", - говорится в решении суда.

Суд критически оценил результаты психодиагностических обследований пострадавших женщин и удовлетворил иск частично, обязав МВД выплатить каждой из них по 3000 рублей, указано в документе.

Напомним, по словам Халимат Тарамовой, родственники пытались изменить ее сексуальную ориентацию обрядом "изгнания джиннов". "Кавказский узел" подготовил видео об истории Тарамовой, которая примечательна тем, что большинство подобных случаев не выходит в публичное пространство. Если гомосексуальных мужчин преследуют силовики, то судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

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