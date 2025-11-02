Сняты ограничения на полеты в четырех аэропортах ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В аэропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара и Сочи отменены ограничения, введенные из-за небезопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью были введены ограничения на прием и отправление рейсов в аэропортах Волгограда и Геленджика, а позднее – в аэропортах Сочи и Краснодара.

Ограничения в аэропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара и Сочи сняты, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - добавил он, отметив, что в Волгограде "на запасной аэродром «ушел» один самолет".

Напомним, минувшей ночью в порту Туапсе в результате атаки беспилотников получил повреждения нефтеналивной танкер, строения и инфраструктура терминала. Также повреждено остекление железнодорожного вокзала.