Стали известны подробности происшествия в порту Туапсе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В порту Туапсе в результате падения обломков беспилотников получил повреждения нефтеналивной танкер, строения и инфраструктура терминала. Также повреждено остекление железнодорожного вокзала.
Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в результате атаки БПЛА в Туапсе была повреждена портовая инфраструктура, произошел пожар. В поселке Сосновом фрагменты беспилотников повредили остекление в многоквартирном доме.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил сегодня в своем телеграм-канале подробности происшествия в порту Туапсе, где фрагменты беспилотников повредили инфраструктуру.
По данным оперштаба, обломки БПЛА упали на нефтеналивной танкер и повредили палубную надстройку. Экипаж танкера был эвакуирован, на судне возник пожар.
Также получили повреждения строения и инфраструктура терминала. В здании железнодорожного вокзала повреждено остекление. По предварительным данным, пострадавших нет.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.