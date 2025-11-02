×

04:10, 2 ноября 2025

Стали известны подробности происшествия в порту Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В порту Туапсе в результате падения обломков беспилотников получил повреждения нефтеналивной танкер, строения и инфраструктура терминала. Также повреждено остекление железнодорожного вокзала.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в результате атаки БПЛА в Туапсе была повреждена портовая инфраструктура, произошел пожар. В поселке Сосновом фрагменты беспилотников повредили остекление в многоквартирном доме.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил сегодня в своем телеграм-канале подробности происшествия в порту Туапсе, где фрагменты беспилотников повредили инфраструктуру.

По данным оперштаба, обломки БПЛА упали на нефтеналивной танкер и повредили палубную надстройку. Экипаж танкера был эвакуирован, на судне возник пожар.

Также получили повреждения строения и инфраструктура терминала. В здании железнодорожного вокзала повреждено остекление. По предварительным данным, пострадавших нет.

Автор: "Кавказский узел"

