Многоквартирный дом поврежден в Туапсинском районе после атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фрагменты беспилотников повредили многоквартирный дом в поселке Сосновый, на третьем этаже выбиты стекла.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в результате атаки БПЛА в Туапсе была повреждена портовая инфраструктура, произошел пожар.

Обломки БПЛА повредили многоквартирный дом в поселке Сосновом Туапсинского района, сообщает сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, фрагменты беспилотников попали в третий этаж дома, где выбиты стекла. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте уже работают оперативный службы.