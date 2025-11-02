Многоквартирный дом поврежден в Туапсинском районе после атаки БПЛА
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Фрагменты беспилотников повредили многоквартирный дом в поселке Сосновый, на третьем этаже выбиты стекла.
Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в результате атаки БПЛА в Туапсе была повреждена портовая инфраструктура, произошел пожар.
Обломки БПЛА повредили многоквартирный дом в поселке Сосновом Туапсинского района, сообщает сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.
По его данным, фрагменты беспилотников попали в третий этаж дома, где выбиты стекла. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте уже работают оперативный службы.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.