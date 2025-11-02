Портовая инфраструктура загорелась в Туапсе при падении беспилотника

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Туапсе в результате падения беспилотника повреждена портовая инфраструктура, произошел пожар.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью были введены ограничения на работу аэропортов Волгограда и Геленджика. Затем приостановили работу аэропорты Краснодара и Сочи.

В Туапсе при падении беспилотника произошло повреждение портовой инфраструктуры с последующим возгоранием, сообщает сегодня оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Оперштаб отметил, что атаки БПЛА отражается, ссылаясь при этом на сообщение Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсе. Также сообщается, что данных о пострадавших нет.