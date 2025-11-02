Портовая инфраструктура загорелась в Туапсе при падении беспилотника
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Туапсе в результате падения беспилотника повреждена портовая инфраструктура, произошел пожар.
Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью были введены ограничения на работу аэропортов Волгограда и Геленджика. Затем приостановили работу аэропорты Краснодара и Сочи.
В Туапсе при падении беспилотника произошло повреждение портовой инфраструктуры с последующим возгоранием, сообщает сегодня оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.
Оперштаб отметил, что атаки БПЛА отражается, ссылаясь при этом на сообщение Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсе. Также сообщается, что данных о пострадавших нет.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.