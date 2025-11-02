Введены ограничения на работу двух аэропортов Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приостановлена работа аэропортов Сочи и Краснодара. По данным местных властей, в Геленджике, аэропорт которого приостановил работу ранее, работает ПВО.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью были введены ограничения на работу аэропортов Волгограда и Геленджика. В волгоградском аэропорту задержаны не менее пяти рейсов.

Около 00.00 мск сегодня введены ограничения на работу аэропортов Краснодара (Пашковский) и Сочи, об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он традиционно отметил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

По данным онлайн-табло сочинского аэропорта, перенесены вылеты авиарейсов в Нижневартовск, Пермь, Екатеринбург и Омск, а также прилет из аэропорта Тель-Авива.

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил сегодня о работе ПВО. Он призвал жителей города укрыться в подвале, цокольном этаже или помещении без окон, а также напомнил, что съемка и публикация материалов о работе ПВО и спецслужб запрещена.